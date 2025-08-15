Menü Kapat
TGRT Haber
Silivri'de denize girmek yasak mı? Ne zamana kadar yasak?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Silivri'de denize girişler kısa bir süreliğine yasaklandı. Vatandaşlar yasağın kapsamı ve tarihini merak ediyor.

Silivri’de denize girmek yasak mı? Ne zamana kadar yasak?
15.08.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 17:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, 'de 15-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında denize girmek yasaklandı.

Bu karar, ağır hava ve deniz şartlarının yol açabileceği olası vakalarını önlemek amacıyla alındı.

Silivri Kaymakamlığı, vatandaşların can güvenliğini koruma önceliğiyle hareket ederek, belirtilen tarihler arasında tüm ilçe genelindeki plajlarda denize girişi yasakladı.

Yetkililer, yasağın geçerli olduğu süre boyunca vatandaşların denize girmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Silivri’de denize girmek yasak mı? Ne zamana kadar yasak?

SİLİVRİ DENİZ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Şu an için bir değişiklik olmazsa, Silivri'de denize giriş yasağı 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü sona erecek.

Hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte vatandaşlar, güvenli bir şekilde denizin keyfini çıkarabilecekler.

Kaymakamlık, yasağın kalkmasıyla birlikte plajlarda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için çalışmalarını sürdürecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Silivri'de denize girmek neden yasaklandı?
Silivri'de denize girmek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, ağır hava ve deniz şartlarının yol açabileceği olası boğulma vakalarını önlemek amacıyla yasaklandı. Bu karar, vatandaşların can güvenliğini koruma önceliğiyle alınmıştır.
#boğulma
#silivri
#hava koşulları
#Deniz Yasağı
#Güvenlik Uyarısı
#Aktüel
