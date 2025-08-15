Silivri’de denize girmek yasak mı? Ne zamana kadar yasak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, Silivri'de 15-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında denize girmek yasaklandı.

Bu karar, ağır hava ve deniz şartlarının yol açabileceği olası boğulma vakalarını önlemek amacıyla alındı.

Silivri Kaymakamlığı, vatandaşların can güvenliğini koruma önceliğiyle hareket ederek, belirtilen tarihler arasında tüm ilçe genelindeki plajlarda denize girişi yasakladı.

Yetkililer, yasağın geçerli olduğu süre boyunca vatandaşların denize girmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

SİLİVRİ DENİZ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Şu an için bir değişiklik olmazsa, Silivri'de denize giriş yasağı 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü sona erecek.

Hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte vatandaşlar, güvenli bir şekilde denizin keyfini çıkarabilecekler.

Kaymakamlık, yasağın kalkmasıyla birlikte plajlarda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için çalışmalarını sürdürecek.