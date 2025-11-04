Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

SOLOTÜRK Eskişehir imza etkinliği ne zaman, saat kaçta, nerede? 6-7 Kasım SOLOTÜRK imza töreni ve söyleşi programı

SOLOTÜRK Eskişehir'de imza etkinliği ve söyleşi gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan duyurunun ardından SOLOTÜRK Eskişehir imza etkinliği ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacağı araştırılmaya başlandı. SOLOTÜRK Eskişehir imza etkinliği ve söyleşileri 2 gün boyunca devam edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SOLOTÜRK Eskişehir imza etkinliği ne zaman, saat kaçta, nerede? 6-7 Kasım SOLOTÜRK imza töreni ve söyleşi programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 12:37

Vatandaşlara eşsiz uçuş gösterileri sunan resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'de söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştireceğini duyurdu.

Vatandaşlar tarafından SOLOTÜRK Eskişehir imza etkinliği ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı ise merak ediliyor.

SOLOTÜRK Eskişehir imza etkinliği ne zaman, saat kaçta, nerede? 6-7 Kasım SOLOTÜRK imza töreni ve söyleşi programı

SOLOTÜRK ESKİŞEHİR İMZA ETKİNLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 6-7 KASIM?

SOLOTÜRK'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre söyleşi ve imza etkinliği 6-7 Kasım tarihlerinde farklı merkezlerde gerçekleştirilecek. İki imza törenin de saat 14.00'te başlayacağı duyuruldu.

SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı ve SOLOTÜRK ikinci gösteri pilotu Binbaşı Erhan Aydemir söyleşi ve imza töreninde yer alacak.

https://x.com/soloturk/status/1985323150066831678

SOLOTÜRK Eskişehir imza etkinliği ne zaman, saat kaçta, nerede? 6-7 Kasım SOLOTÜRK imza töreni ve söyleşi programı

SOLOTÜRK ESKİŞEHİR İMZA ETKİNLİĞİ NEREDE 6-7 KASIM?

SOLOTÜRK Eskişehir söyleşi ve imza etkinliği 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 14.00'te Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

7 Kasım tarihinde Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan söyleşi ve imza etkinliği ise Eskişehir Teknik Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

https://x.com/soloturk/status/1985300062700818793

ETİKETLER
#eskişehir
#solotürk
#Söyleşi
#Imza Etkinliği
#Uçuş Gösterisi
#Yarbay Murat Bakıcı
#Binbaşı Erhan Aydemir
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.