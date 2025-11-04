SOLOTÜRK Eskişehir imza etkinliği ne zaman, saat kaçta, nerede? 6-7 Kasım SOLOTÜRK imza töreni ve söyleşi programı

Vatandaşlara eşsiz uçuş gösterileri sunan SOLOTÜRK resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eskişehir'de söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştireceğini duyurdu.

Vatandaşlar tarafından SOLOTÜRK Eskişehir imza etkinliği ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağı ise merak ediliyor.

SOLOTÜRK ESKİŞEHİR İMZA ETKİNLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 6-7 KASIM?

SOLOTÜRK'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre söyleşi ve imza etkinliği 6-7 Kasım tarihlerinde farklı merkezlerde gerçekleştirilecek. İki imza törenin de saat 14.00'te başlayacağı duyuruldu.

SOLOTÜRK ekip lideri Yarbay Murat Bakıcı ve SOLOTÜRK ikinci gösteri pilotu Binbaşı Erhan Aydemir söyleşi ve imza töreninde yer alacak.

https://x.com/soloturk/status/1985323150066831678

SOLOTÜRK ESKİŞEHİR İMZA ETKİNLİĞİ NEREDE 6-7 KASIM?

SOLOTÜRK Eskişehir söyleşi ve imza etkinliği 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 14.00'te Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

7 Kasım tarihinde Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan söyleşi ve imza etkinliği ise Eskişehir Teknik Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

https://x.com/soloturk/status/1985300062700818793