Acun Ilıcalı açıkladı, Beşiktaş taraftarı heyecanlandı! Survivor'ın yeni yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Survivor 2026 All Star kadrosuna katılacak yeni ismi açıkladı. Daha önce Dilan Çıtak, Bayhan ve Keremcem'in katılacağını açıklayan Acun Ilıcalı, yeni yarışmacının ise Mert Nobre olacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı açıkladı, Beşiktaş taraftarı heyecanlandı! Survivor'ın yeni yarışmacısı belli oldu
, Survivor 2026 ünlülr kadrosunu açıklamaya başladı. Son olarak İbrahim Tatlıses'in kızı 'ın Survivior'a katılacağını açıklayan Acun Ilıcalı, yeni yarışmacının ise Mert Nobre olacağını duyurdu.

MERT NOBRE SURVIVOR 2026 YARIŞMASINDA

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026'nın yeni yarışmacısını açıkladı. Ilıcalı yaptığı paylaşımda, "Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.." dedi.

Acun Ilıcalı açıkladı, Beşiktaş taraftarı heyecanlandı! Survivor'ın yeni yarışmacısı belli oldu

ACUN ILICALI SURVIVOR 2026 KADROSUYLA GÜNDEM OLDU

Acun Ilıcalı bu sezon Survivor yarışmasında çok iddialı isimlerin yarışacağını söyleyerek yarışma izleyicisini heyecanlandırdı. Bir bir yarışmacıları sosyal medya hesabından açıklayan Acun Ilıcalı, il olarak kadroda Bayhan'ın olacağını açıklayan ünlü isim, daha sonra ise Keremcem ve Dilan Çıtak'ın kadroda olacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı açıkladı, Beşiktaş taraftarı heyecanlandı! Survivor'ın yeni yarışmacısı belli oldu

ACUN ILICALI BAYHAN HAKKINDA KONUŞTU

Survivor 2026 sezonunun açıklanan ilk yarışmacısı şarkıcı Bayhan oldu. Acun Ilıcalı katıldığı programda Bayhan hakkında konuştu ve "Bayhan çok önemli bizim için. Ne zamandır popüler aynı zamanda sevilen ve bir şekilde Türkiye’de konuşulan ünlü getirmiyorduk. Bu sene orada biraz değişiklik yaptık. Devamı da var zaten. Güzel bir kadro. Ama işin içine gönüllüleri de sokacağız. Bugün castingim var" dedi.

Acun Ilıcalı açıkladı, Beşiktaş taraftarı heyecanlandı! Survivor'ın yeni yarışmacısı belli oldu
Sıkça Sorulan Sorular

Mert Nobre kimdir?
6 Kasım 1980 doğumlu Mert Nobre, Brezilyalı futbolcu ve teknik direktördür. 2003'te Brezilya sezonunun bitmesinden sonra Türkiye'de devam eden 2003-04 sezonu devre arasında Fenerbahçe'ya kiralandı. Nobre, Fenerbahçe'den ayrılana kadar her sezon kiralandı. Nobre 18 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul'un bir diğer büyük takımı Beşiktaş'ye transfer oldu.
ETİKETLER
#acun ılıcalı
#Dilan Çıtak
#Survivor 2026
#Mert Nobre
#Bayhan
#Keremcem
#Medya
