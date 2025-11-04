Acun Ilıcalı açıkladı, Beşiktaş taraftarı heyecanlandı! Survivor'ın yeni yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 ünlülr kadrosunu açıklamaya başladı. Son olarak İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın Survivior'a katılacağını açıklayan Acun Ilıcalı, yeni yarışmacının ise Mert Nobre olacağını duyurdu.

MERT NOBRE SURVIVOR 2026 YARIŞMASINDA

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026'nın yeni yarışmacısını açıkladı. Ilıcalı yaptığı paylaşımda, "Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.." dedi.

ACUN ILICALI SURVIVOR 2026 KADROSUYLA GÜNDEM OLDU

Acun Ilıcalı bu sezon Survivor yarışmasında çok iddialı isimlerin yarışacağını söyleyerek yarışma izleyicisini heyecanlandırdı. Bir bir yarışmacıları sosyal medya hesabından açıklayan Acun Ilıcalı, il olarak kadroda Bayhan'ın olacağını açıklayan ünlü isim, daha sonra ise Keremcem ve Dilan Çıtak'ın kadroda olacağını duyurdu.

ACUN ILICALI BAYHAN HAKKINDA KONUŞTU

Survivor 2026 sezonunun açıklanan ilk yarışmacısı şarkıcı Bayhan oldu. Acun Ilıcalı katıldığı programda Bayhan hakkında konuştu ve "Bayhan çok önemli bizim için. Ne zamandır popüler aynı zamanda sevilen ve bir şekilde Türkiye’de konuşulan ünlü getirmiyorduk. Bu sene orada biraz değişiklik yaptık. Devamı da var zaten. Güzel bir kadro. Ama işin içine gönüllüleri de sokacağız. Bugün castingim var" dedi.