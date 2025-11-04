Refüjde araç sürdü, ceza üstüne ceza yedi! O anlar kamerada

İzmir'in Balçova ilçesinde B.S. (22) isimli sürücü, aracıyla refüje çıkarak trafik güvenliğini tehlikeye attı. Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu sürücünün kimliğini tespit etti. Gözaltına alınarak emniyete götürülen B.S., ifadesinde trafik kuralını ihlal ettiğini kabul etti. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanırken, ehliyeti geçici süreyle geri alındı. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2. maddesi kapsamında B.S. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.