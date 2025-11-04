Meksika'da kanlı çatışma: Kartel üyeleri öldürüldü

Kartellerle başı belada olan Meksika'da yine çatışma yaşandı. Devriye gezen güvenlik güçleri, uyuşturucu kartel üyeleriyle çatıştı. Yetkililerin bildirdiğine göre, Meksika askerlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 13 kartel üyesi hayatını kaybetti.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Guasave şehrinde çatışmanın ardından 4 şüphelinin gözaltına alındığını ve çete tarafından kaçırılan 9 kişinin kurtarıldığını belirtti. Harfuch, "Çatışmanın ardından güvenlik güçleri 7 araç, yüksek kalibreli silahlar ve ekipman ele geçirdi" dedi.

YOĞUN BİR ŞİDDET DALGASI

Son bir yılda eyalet, Sinaloa Karteli içindeki farklı grupları arasındaki çatışmalar ve güvenlik güçlerinin bölgeyi geri kazanma girişimleri nedeniyle yoğun bir şiddet dalgasına sahne oldu. Şiddet olaylarında 57'si çocuk en az bin 700 kişi öldü ve yaklaşık 2 bin kişi kayıp ilan edildi.

KARTELİN İÇ SAVAŞI

Kartelin iç savaşı, geleneksel liderlerinden Ismael "El Mayo" Zambada'nın geçtiğimiz yıl Temmuz ayında eski ortağı Joaqun "El Chapo" Guzmn'ın oğullarından biri tarafından ihanete uğrayarak yakalanması ve ABD'ye teslim edilmesiyle başladı. Zambada'nın yakalanmasının ardından, kartel, "El Chapo'nun oğullarının kontrol ettiği Los Chapitos" ve "El Mayo'ya sadık kalan eski korumalar, yerel liderler ve silahlı gruplar" olarak ikiye bölündü.