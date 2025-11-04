Menü Kapat
Dünya
Meksika'da kanlı çatışma: Kartel üyeleri öldürüldü

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde uyuşturucu kartel üyeleri ile güvenlik güçleri çatıştı. Çatışmada 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
12:26
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
12:26

Kartellerle başı belada olan 'da yine yaşandı. Devriye gezen güvenlik güçleri, kartel üyeleriyle çatıştı. Yetkililerin bildirdiğine göre, Meksika askerlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 13 kartel üyesi hayatını kaybetti.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Guasave şehrinde çatışmanın ardından 4 şüphelinin gözaltına alındığını ve çete tarafından kaçırılan 9 kişinin kurtarıldığını belirtti. Harfuch, "Çatışmanın ardından güvenlik güçleri 7 araç, yüksek kalibreli silahlar ve ekipman ele geçirdi" dedi.

YOĞUN BİR ŞİDDET DALGASI

Son bir yılda eyalet, içindeki farklı grupları arasındaki çatışmalar ve güvenlik güçlerinin bölgeyi geri kazanma girişimleri nedeniyle yoğun bir dalgasına sahne oldu. Şiddet olaylarında 57'si çocuk en az bin 700 kişi öldü ve yaklaşık 2 bin kişi kayıp ilan edildi.

KARTELİN İÇ SAVAŞI

Kartelin iç savaşı, geleneksel liderlerinden Ismael "El Mayo" Zambada'nın geçtiğimiz yıl Temmuz ayında eski ortağı Joaqun "El Chapo" Guzmn'ın oğullarından biri tarafından ihanete uğrayarak yakalanması ve ABD'ye teslim edilmesiyle başladı. Zambada'nın yakalanmasının ardından, kartel, "El Chapo'nun oğullarının kontrol ettiği Los Chapitos" ve "El Mayo'ya sadık kalan eski korumalar, yerel liderler ve silahlı gruplar" olarak ikiye bölündü.

