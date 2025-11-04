Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) takvimi netleşti! İşte 25 soruda tüm merak edilenler

2. TES zorunlu mu? Kamu çalışanları da dahil mi?

Bugünkü resmî çizgi şu: SGK’lı özel sektör çalışanları için TES zorunlu olacak. Kamu personeli ilk aşamada kapsam dışında. Bağ-Kur’lular ve çalışmayanlar da aynı şekilde. Programda “kamu için ayrıca düzenleme yapılacak” notu var ama tarih yok. Yani bugün bir belediyede çalışan, bir bakanlıkta memur olan veya sözleşmeli kamu personeli bu yazıyı okuyup “hemen benden de kesecekler” diye korkmasın; ilk dalgada değil.

Basında yer alan ‘tüm çalışanlar’ başlıkları kapsamı geniş yorumlamaktadır; bu metin Resmî Program’daki ifadeyi esas alır. Kamu, Bağ-Kur ve çalışmayanlar için ‘ayrı düzenleme’ ifadesi var; tarih ve oran yayımlanmadı.



