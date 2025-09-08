Sosyal medya ne zaman düzelecek? YouTube, X ve Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal medya platformlarında gece saatlerinden itibaren erişim sıkıntısı yaşanmaya başladı. Kullanıcılar, uygulamalara girmekte zorlanınca resmi açıklamaları yakından takip etmeye yöneldi.

SOSYAL MEDYA NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Gece saatlerinde başlayan erişim sıkıntısı, milyonlarca kullanıcının sosyal medya uygulamalarına girmesini engelledi. TikTok, Instagram, X (Twitter), YouTube ve Facebook gibi platformlarda yaşanan sorunlar, Downdetector verilerine de yansıdı. Web siteleri, uygulamalar ve çevrimiçi hizmetler için kesintileri takip eden Downdetector, çok sayıda platformda erişim sıkıntısının kaydedildiğini açıkladı. Kullanıcılar ise bu gelişmelerin ardından sorunun kaynağını öğrenmeye çalışıyor.

Yaşanan erişim problemlerinin nedenine ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Google’a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmadığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgiler arasında yer aldı. Ancak kullanıcıların sosyal medya platformlarına girişte yaşadığı sorunların nedeni belirsizliğini koruyor.

SOSYAL MEDYA NE ZAMAN AÇILACAK?

Kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında sosyal medya uygulamalarındaki erişim sıkıntılarının ne zaman son bulacağı yer alıyor. Şu an için yaşanan sorunların giderilmesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Platformlara girişte yaşanan güçlük devam ederken, milyonlarca kullanıcı çözümün ne zaman geleceğine dair açıklamaları bekliyor.

Gece saatlerinden itibaren sosyal medyaya giriş yapılamadığı için resmi açıklamalar da dikkatle takip edilmeye başlandı. Kullanıcıların araştırmalarına rağmen erişim problemlerinin ne zaman düzeleceği hakkında bilgi verilmedi. Sosyal medyanın ne zaman normale döneceği sorusu ise halen yanıt bulmuş değil.

SOSYAL MEDYA INSTAGRAM, X, YOUTUBE DÜZELDİ Mİ?

Erişim sıkıntılarının en çok etkilendiği platformların başında Instagram, X (Twitter), YouTube, TikTok ve Facebook geliyor. Kullanıcılar gece boyunca bu platformlara giriş yapmakta zorluk yaşadı. Downdetector verilerine göre çok sayıda kullanıcı aynı anda sorun bildirdi.

Şu ana kadar ilgili sosyal medya platformlarından veya resmi kurumlardan sorunun giderildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcıların erişim sıkıntısı devam ederken, çözüme ilişkin resmi duyuru bekleniyor.