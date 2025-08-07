Spiker Ümit Aktan’ın hastalığı nedir, yaşıyor mu? Sevenleri son halini paylaştı

Aydın, Nazilli'de dünyaya gelen Ümit Aktan, 7 Ağustos günü hayatını kaybetti. Lise yıllarından beri futbolla ilgilenen isim Galatasaray altyapısına girmişti.

1949 senesinde dünyaya gelen isim 1972 yılında TRT'de spor spikerliğine başlamıştı. Çeşitli spor programlarının sunuculuğunu yaparak adından söz ettirmişti. TGRT'de spor ve yarışma programları sunan Ümit Aktan'ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

1975 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği 'ne üye olan isim Son Havadis gazetesinin spor servisinde çalışmıştı. TGRT'nin kuruluşunda görev almış ve aynı kanalda maç yayınlarını anlatan Ümit Aktan, TGRT'de spor ve yarışma programları sundu. 7 Ağustos günü hayatını kaybetmesinin üzerine sevenleri yasa boğuldu.

Galatasaray Spor Kulubü bugün yaptığı paylaşım ile acı haberi duyurdu. Aktan, 7 Ağustos günü hayatını kaybederken Galatasaray'ın paylaşımı şöyle oldu:

"Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz."