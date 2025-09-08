Sumud Filosu nerede? İspanya'dan Gazze'ye yardım için yola çıkmıştı

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle İspanya'nın Barselona şehrinden çıktığı yolculuğunu sürdürüyor. 20 tekne ve 300'den fazla kişinin olduğu Küresel Sumud Filosu'nda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer alıyor. Gazze'deki soykırımdan dolayı İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesen Barselona kenti, Küresel Sumud Filosu'nun ilk hareket noktası olmuştu.

Vatandaşlar tarafından Küresel Sumud Filosu'nun nerede olduğu merak ediliyor.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU NEREDE?

Küresel Sumud Filosu, Barselona'nın ardından Tunus'a hareket etmişti. Tunus'tan Gazze'ye doğru hareket edecek olan filo, teknik ve lojistik nedenlerden dolayı hareketini 10 Eylül 2025 tarihine erteledi. Küresel Sumud Filosu şu an Tunus'ta hareket için hazırlıklarına devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun heyet üyeleri yaptıkları açıklamada ertelemenin "filonun İspanya'dan gelişindeki gecikme, hava ve deniz koşulları başta olmak üzere gemilerin durumuyla ilgili diğer lojistik nedenlerden" kaynaklandığını belirtti.

Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'nda bulunan Sumud Filosu, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü İsrail ablukasını kırmak üzere Gazze'ye doğru yola çıkacak.

SUMUD NE DEMEK?

Araçpa "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud, 1967 yılında yaşanan Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.