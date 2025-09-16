Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

Tabii Spor 1, 2 ve 3 kanalları, UEFA organizasyonlarının önemli karşılaşmalarını dijital ortamda izleyicilere ulaştırıyor. TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden yayınlanan bu kanallar, farklı cihazlardan takip edilebiliyor.

TABİİ SPOR 1 CANLI İZLE

Tabii Spor 1’de genellikle büyük maçlar canlı yayınlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarının önemli bir kısmı bu kanal üzerinden canlı olarak izleyicilere aktarılıyor. Tabii kullanıcıları, Tabii resmi adresinden veya Tabii mobil uygulaması üzerinden giriş yaparak Tabii Spor 1’e erişebiliyor. İzleyebilmek için Tabii Premium üyelik gerekiyor ve bu üyeliğin aylık ücreti 99 lira. Üyelik tamamlandıktan sonra telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı TV’den kanal kolaylıkla izlenebiliyor.

Web tarayıcı, mobil cihazlar ve smart TV uygulamaları aracılığıyla Tabii Spor 1’e erişim sağlanabiliyor. Yayınlar 1080p HD kalitesinde sunuluyor ve kesintisiz izleme için 5 Mbps üzeri internet bağlantısı öneriliyor. Şifresiz olarak yalnızca bazı maçlar TRT 1 veya TRT Spor üzerinden izlenebilirken, Tabii Spor 1’in özel içerikleri yalnızca Premium üyelikle açılıyor.

TABİİ SPOR 2 NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor 2, aynı gün ve saatte oynanan paralel maçların yayınlandığı kanal olarak kullanılıyor. Özellikle UEFA organizasyonlarında birden fazla maçın aynı anda oynandığı günlerde Tabii Spor 2 devreye giriyor. Kullanıcılar, Tabii’nin web sitesi veya mobil uygulamasına giriş yaparak bu kanalı canlı olarak izleyebiliyor. Yine bu kanalın yayınlarını takip edebilmek için Premium üyelik zorunlu ve üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra Tabii Spor 2’ye erişim mümkün hale geliyor.

Akıllı televizyonlarda da Tabii Spor 2’ye erişim sağlanabiliyor. Samsung, LG, Android TV ve Apple TV kullanıcıları, cihazlarındaki uygulama mağazalarından Tabii uygulamasını indirip Premium üyelikle giriş yaptıktan sonra kanalı açabiliyor. Bu kanal, uydu üzerinden yayın yapmıyor ve sadece dijital platform aracılığıyla izlenebiliyor.

TABİİ SPOR KANALLARINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Tabii Spor 1, 2 ve 3 kanallarını izlemek için Tabii’nin dijital platformuna giriş yapılması gerekiyor. İzleyiciler, web tarayıcı üzerinden Tabii resmi adresine giderek veya mobil uygulamayı indirerek canlı yayınlara ulaşabiliyor. Web tarayıcılar arasında Chrome, Firefox ve Safari destekleniyor. Mobil cihazlarda ise iOS 12 ve üzeri ile Android 7 ve üzeri sürümler gerekli. İzleyebilmek için Premium üyelik şart ve bu üyelik aylık 99 lira karşılığında sunuluyor.

TABİİ SPOR 1 HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor 1, televizyon kanallarında bulunmuyor ve yalnızca dijital platform Tabii üzerinden yayınlanıyor. İzleyiciler, Tabii’nin web sitesi, mobil uygulaması veya akıllı TV uygulaması aracılığıyla Tabii Spor 1’i takip edebiliyor. Tabii Spor 1 kanalı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının canlı yayınları için kullanılıyor ve yalnızca Tabii Premium üyelerinin erişimine açık.

Maçların bir kısmı TRT 1 veya TRT Spor üzerinden şifresiz yayınlansa da Tabii Spor 1’in yayınları Premium üyelik gerektiriyor. Böylece kullanıcılar, dünyanın en önemli kulüplerinin mücadelelerini canlı ve HD kalitede takip etme imkanına sahip oluyor. TRT’nin geleneksel frekans kanallarında bu yayınlar yer almıyor.

TABİİ SPOR 2 NASIL İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Tabii Spor 2 de aynı şekilde sadece dijital platform üzerinden yayın yapıyor. Tabii Spor 2 kanalı, Tabii’nin web sitesi veya uygulaması üzerinden Premium üyelikle açılabiliyor. Avrupa kupalarında aynı anda oynanan paralel maçlar bu kanal üzerinden canlı olarak aktarılıyor.

Tabii Spor 2’ye erişim sağlamak isteyenler, mobil cihazlarından uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra canlı yayın menüsüne ulaşabiliyor. Akıllı TV kullanıcıları ise Tabii uygulamasını indirip Premium üyelikle giriş yaptıklarında bu kanalı izleyebiliyor. Uydu veya kablo TV üzerinden yayın yapılmıyor.