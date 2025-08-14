Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Taylan Bulut kimdir nereli? Beşiktaş resmi teklifle gitti

Beşiktaş, transfer sezonu kapanmadan savunma hattını güçlendirmek amacıyla Schalke 04 forması giyen genç yetenek Taylan Bulut için Alman kulübüne resmi teklifini iletti.

Taylan Bulut kimdir nereli? Beşiktaş resmi teklifle gitti
14.08.2025 20:15
çalışmalarını sürdüren , hattını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı.

Alman ekibi 'te forma giyen Taylan Bulut, siyah-beyazlı kulübün gündemine geldi.

Transfer sezonu sona ermeden kadrosunu takviye etmeyi hedefleyen Beşiktaş, Schalke 04'te oynayan Taylan Bulut için resmi girişimlere başladı.

Yönetim, 18 yaşındaki sağ beki kadrosuna katmak üzere Alman kulübüne teklifini sundu.

Alınan bilgilere göre, genç futbolcu Taylan Bulut'un Beşiktaş'ta oynama fikrine oldukça sıcak baktığı ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öne sürülüyor.

Taylan Bulut kimdir nereli? Beşiktaş resmi teklifle gitti

TAYLAN BULUT KİMDİR NERELİ?

19 Ocak 2006 tarihinde Almanya'nın Eschweiler şehrinde dünyaya gelen Taylan Bulut, hem Türk hem de Karadağ kökenli bir aileden geliyor.

Futbol kariyerindeki önemli adımı 2020 yılında Schalke 04 altyapısına katılarak attı.

Altyapıda sergilediği başarılı performansın ardından 2024 yılında A takıma yükseldi ve ilk profesyonel maçına 19 Mayıs 2024 tarihinde Greuther Fürth karşısında çıktı.

Genç oyuncu, Şubat 2024'te kulübüyle olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatarak uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı.

Oyuncunun piyasa değeri ise 6milyon euro.

Taylan Bulut kaç yaşında?
Oyuncu 19 yaşında.
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#schalke 04
#savunma
#Genç Yetenek
#Taylan Bulut
#Aktüel
