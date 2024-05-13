Taylor Swift, Gracie Abrams'ın yeni albümünde 'us' adlı parçada yer alacağını duyurdu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
13 May 2024 20:37 - Güncelleme : 13 May 2024 20:43
Taylor Swift'in turne arkadaşlarından Gracie Abrams'ın yeni albümünde 'us' adlı parçada konuk sanatçı olarak yer alacağı duyuruldu. Peki, Taylor Swift ve Gracie Abrams düeti ne zaman çıkacak, yayınlanacak? İşte detaylar...
Taylor Swift, albümlerinde düetlere çokça yer verirken, genelde başka sanatçıların albümlerinde yer almamayı tercih ediyor.
Ancak sevdiği bir turne arkadaşına konuk sanatçı olarak katılacak.
Gracie Abrams, "The Secret of Us" adlı albümünün parça listesini açıkladı ve "us" adlı parçasında Swift'in konuk sanatçı olarak yer aldığı açıklandı.
Gracie Abrams, Instagram üzerinden arka kapak görüntüsü aracılığıyla parça listesini duyurarak "21 Haziran. Çok yüksek sesle bağırıyorum" yazdı.
Taylor Swift'in yer aldığı "us" adlı yeni şarkı 21 Haziran 2024'te yayınlanacak.
Kaynak: TGRT Haber