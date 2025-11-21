TBMM Komisyonu İmralı'ya gidecek mi oylama sonucu ne oldu hangi parti ne oy verdi?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Meclis'te bugün 18'inci kez bir araya geldi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oturumu yaklaşık 2,5 saat devam etti.

Toplantıda İmralı ziyareti için oylama gerçekleştirildi.

TBMM KOMİSYONU İMRALI'YA GİDECEK Mİ?

TBMM Başkanlığınca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kabul ettiği açıklandı.

51 üyeli komisyonda AKP (22), DEM Parti (5) ve MHP’nin (4) koltuk sayısı nitelikli çoğunluğu sağladı.

Komisyonda CHP’nin 11, Yeni Yol’un 3, YRP, HÜDA-PAR, DSP, TİP, EMEP, DSP ve DP’nin birer üyeleri yer aldı.

HANGİ PARTİ NE OY VERDİ?

Oylamada 32 evet, 3 ret çıkarken, 2 üye de çekimser kaldı.

CHP ve Yeniden Refah Partisi’nin katılmadığı oylamada;

AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' oyunu verirken;

DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, 'hayır' oyunu kullandı.