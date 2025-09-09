Tedesco hangi takımları çalıştırdı, kazandığı kupalar? Fenerbahçe ile gündeme geldi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından teknik direktör süreci devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Tedesco ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı. Ayrıca sarı-lacivertlilerin Tedesco'nun ekibine Türk Yardımcı Antrenör düşündüğü de ortaya çıktı.

Gelişmelerin ardından taraftarlar tarafından Tedesco hangi takımları çalıştırdı, kazandığı kupaların neler olduğu araştırılmaya başlandı.

TEDESCO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Tedesco teknik direktörlük kariyerine ASV Aichwald'da altyapı antrenörü olarak başladı. Daha sonra Stuttgart altyapısında görev alan Tedesco ilk teknik direktörlüğünü ise Stuttgart U17 takımında 2013-2015 yılları arasında yaptı.

Daha sonra sırayla Hoffenheim U17, Hoffenheim U19, Aue, Schalke, Spartak Moskova ve Leipzig'de teknik direktörlük görevine getirildi. Son olarak ise Belçika Milli Takımı'nda teknik direktör olarak görev aldı.

TEDESCO KAZANDIĞI KUPALAR

Tedesco teknik direktörlük kariyeri boyunca sadece 2021-2022 sezonunda RB Leipzig ile Almanya Kupası'nı kazandı. İtalyan teknik adamın kariyerinde başka bir kupası bulunmuyor.