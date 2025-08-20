Menü Kapat
27°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Tekirdağ su kesintisi 20 Ağustos! TESKİ planlı arıza bakım bilgilerini paylaştı

Bugün Tekirdağ'da meydana gelen su kesintisi sonrasında vatandaşlar suların geleceği saati beklemeye başladı. 20 Ağustos Çarşamba günü erken saatlerde etkili olan kesinti Tekirdağ Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Kapalı ve Ergene gibi bölgelerde etkili oluyor.

Tekirdağ su kesintisi 20 Ağustos! TESKİ planlı arıza bakım bilgilerini paylaştı
20 Ağustos günü sabahın erken saatlerinde başlayan su kesintisinin detaylarını TESKİ resmi internet sitesinden duyurdu. Suların kesik olduğu bölgelerde arıza bakım çalışmaları devam ediyor.

TEKİRDAĞ SU KESİNTİSİ 20 AĞUSTOS

20 Ağustos Çarşamba günü 'da birkaç bölgede etkili olan arıza bakım çalışmaları sürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar ekipler tarafından devam ederken suların geleceği saat TESKİ aracılığıyla öğreniliyor.

20 Ağustos 2025

  • 13:10 - 15:10 → Süleymanpaşa (Zafer Mah., Aydoğdu Mah., Ortacami Mah. / Muratlı Cad., Çiftlikönü Mah., Çınarlı Mah.)
  • 11:30 - 14:30 → Ergene (Ulaş Mah.)
  • 09:15 - 15:30 → Kapaklı (Vatan Mah.)
  • 20 Ağustos 09:00 - 21 Ağustos 09:00 → Marmaraereğlisi (Dereağzı Mah., Kamaradere Mah., Sultanköy Mah., Çeşmeli Mah.)
Tekirdağ su kesintisi 20 Ağustos! TESKİ planlı arıza bakım bilgilerini paylaştı

TEKİRDAĞ'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

TESKİ, günlük planlanan su kesintilerinin bilgilerini paylaşıyor. Arıza yaşanan bölgelere ekipler sevk edilirken erken saatlerde çalışmalar başladı. / ZAFER MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / AYDOĞDU MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ORTACAMİ MAH. / MURATLI CAD.,SÜLEYMANPAŞA / ÇİFTLİKÖNÜ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ÇINARLI MAH. / bölgelerinde kesinti 15.10'a kadar sürerken / ULAŞ MAH. / bölgelerinde ana şebeke arızası sebebiyle 14.30'a kadar su verilmedi.

Tekirdağ su kesintisi 20 Ağustos! TESKİ planlı arıza bakım bilgilerini paylaştı

İçmesuyu şebeke hattı arızasından dolayı 09.15 ile 15.30 aralığında KAPAKLI / VATAN MAH. / bölgesinde yaşanırken 20 Ağustos 09.00 ile 21 Ağustos 09.00 aralığında / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / KAMARADERE MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / SULTANKÖY MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. / bölgelerinde su kesintisi yaşanacak.

