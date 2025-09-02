THYAO Temettü ne zaman ödenecek? İşte 2025 takvimi ve tutarı

İstanbul
Türk Hava Yolları 2024 senesi finansal verilerine göre;
Bu güçlü mali göstergeler, THY’nin 12 yıl aradan sonra tekrar temettü dağıtma kararını almasına imkân tanıdı.
Türk Hava Yolları (THYAO), 21 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul oturumunda, 2024 yılı kâr paylaşım kararını onayladı ve ortaklarına toplam 9,5 milyar TL değerinde temettü vereceğini duyurdu.
THY 1. taksit ödemesi 16 Haziran 2025 ile 18 Haziran 2025 günleri arasında yapıldı.
THY 2,92 TL tutarındaki 2. taksit ödemesi ise 2 Eylül 2025 ile 4 Eylül 2025 arasında gerçekleştirilecek.