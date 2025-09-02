THYAO Temettü ne zaman ödenecek? İşte 2025 takvimi ve tutarı

THY 2025 Temettü Dağıtımı Başladı mı?

Türk Hava Yolları, 2024 yılı kârından toplam 9,5 milyar TL temettü dağıtma kararı aldı. İlk taksit 16-18 Haziran 2025 arasında ödendi, ikinci taksit ise 2,92 TL olarak 2-4 Eylül 2025 tarihlerinde hesaplara yatırılacak.