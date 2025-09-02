Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

THYAO Temettü ne zaman ödenecek? İşte 2025 takvimi ve tutarı

Türk Hava Yolları THYAO, 2025 yılı eylül ayı temettü ödemesi tarihi ve ödenecek miktar hisse sahipleri merak konusu oldu.

02.09.2025
saat ikonu 17:42
02.09.2025
saat ikonu 17:42

2024 senesi finansal verilerine göre;

  • Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) doğrultusunda hazırlanan konsolide tablolarında 113,378 milyar TL,
  • Vergi Usul Kanunu (VUK) esaslarına göre ise 137,493 milyar TL dağıtılabilir net kâr sağladı.

Bu güçlü mali göstergeler, THY’nin 12 yıl aradan sonra tekrar dağıtma kararını almasına imkân tanıdı.

THYAO TEMETTÜ NE KADAR?

Türk Hava Yolları (THYAO), 21 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul oturumunda, 2024 yılı kâr paylaşım kararını onayladı ve ortaklarına toplam 9,5 milyar TL değerinde temettü vereceğini duyurdu.

THY 1. taksit ödemesi 16 Haziran 2025 ile 18 Haziran 2025 günleri arasında yapıldı.

THY 2,92 TL tutarındaki 2. taksit ödemesi ise 2 Eylül 2025 ile 4 Eylül 2025 arasında gerçekleştirilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

THY 2025 Temettü Dağıtımı Başladı mı?
Türk Hava Yolları, 2024 yılı kârından toplam 9,5 milyar TL temettü dağıtma kararı aldı. İlk taksit 16-18 Haziran 2025 arasında ödendi, ikinci taksit ise 2,92 TL olarak 2-4 Eylül 2025 tarihlerinde hesaplara yatırılacak.
ETİKETLER
#Türk Hava Yolları
#kar
#temettü
#gelir
#tmsf
#Finansal Veriler
#Tfrs
#Vuk
#Mali Performans
#Finansal Veriler
#Aktüel
