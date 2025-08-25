Menü Kapat
27°
Tiago Djalo sakatlık geçmişi, istatistikleri! Beşiktaş transferde büyük aşama kaydetti

Beşiktaş defans hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. İtalyan basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar Juventus'un 25 yaşındaki stoperi Tiago Djalo'nun transferinde son noktaya geldi. İlerleyen saatlerde siyah-beyazlıların transferi duyurması bekleniyor. Taraftarlar tarafından Tiago Djalo'nun sakatlık geçmişi, istatistikleri, bonservis değeri gibi konular araştırılmaya başlandı.

Tiago Djalo sakatlık geçmişi, istatistikleri! Beşiktaş transferde büyük aşama kaydetti
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında alınan mağlubiyetin ardından çalışmalarına hız veren , defans hattını güçlendirmeyi hedefliyor. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, forması giyen 25 yaşındaki Portekizli stoper Tiago Djalo'nun transferinde son noktaya geldi.

Siyah-beyazlıların ilerleyen saatlerde transferi duyurması bekleniyor. İtalyan basınında ortaya çıkan haberlerin ardından Tiago Djalo sakatlık geçmişi, istatistikleri ve bonservis değeri gündeme geldi.

Tiago Djalo sakatlık geçmişi, istatistikleri! Beşiktaş transferde büyük aşama kaydetti

TİAGO DJALO SAKATLIK GEÇMİŞİ

Tiago Djalo geçtiğimiz sezon hiç sakatlık geçirmedi. Yıldız futbolcu 2022-2023 sezonunda Lille formasıyla çapraz bağ yırtığı yaşadı. Çapraz bağ yırtığı sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçırdı.

Tiago Djalo'nun kariyeri boyunca sakatlık geçmişi ise şöyle:

  • 2023-2024 | Antrenman Eksiği | 38 Gün | 5 Maç
  • 2022-2023 | Çapraz Bağ Yırtığı | 300 Gün | 47 Maç
  • 2021-2022 | Sakatlığı Bilinmiyor | 10 Gün | 4 Maç
Tiago Djalo sakatlık geçmişi, istatistikleri! Beşiktaş transferde büyük aşama kaydetti

TİAGO DJALO İSTATİSTİKLERİ, BONSERVİS DEĞERİ

25 yaşındaki Portekizli stoper Tiago Djalo geçtiğimiz sezon kiralık olarak Porto'da forma giydi. Genç stoper, ekibiyle çıktığı 17 maçta 1.303 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atan Tiago Djalo, sadece 4 sarı kart gördü.

Tiago Djalo sakatlık geçmişi, istatistikleri! Beşiktaş transferde büyük aşama kaydetti

Portekizli genç futbolcu bu karşılaşmaların 15'inde stoper pozisyonunda, 2 tanesinde ise sağ bek mevkisinde oynadı. Transfermarkt'ın 30 Mayıs 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Tiago Djalo'nun 8 milyon Euro değeri bulunuyor.

