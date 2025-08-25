Menü Kapat
Editor
Editor
 Erdem Avsar

TOKİ 30 ilde 312 arsa satışı tarihleri ne zaman belli oldu mu?

TOKİ, 30 ilde bulunan 312 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. İlgilenenler, yüzde 25 veya yüzde 40 peşinat seçenekleriyle arsa sahibi olabilecekler.

TOKİ 30 ilde 312 arsa satışı tarihleri ne zaman belli oldu mu?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
23:11
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
23:11

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (), genelindeki arsa satışlarına devam ediyor.

Bu kapsamda, 30 farklı ilde toplam 312 arsa, yöntemiyle satışa sunulacak.

Açık artırma satışları, İstanbul ve Ankara'da fiziki olarak gerçekleşirken, aynı zamanda online olarak da takip edilebilecek.

Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara yüzde 15 oranında indirim imkanı sunulacak. Satışa çıkarılan arsalar, farklı niteliklere sahip olup konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyonu gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilecek durumda.

TOKİ 30 ilde 312 arsa satışı tarihleri ne zaman belli oldu mu?

TOKİ ARSA SATIŞI TARİHLERİ NE ZAMAN?

30 ildeki 312 arsanın müzayedesi, 10 Eylül tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

Açık artırma satışları, İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda fiziki olarak yapılırken, aynı zamanda "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden online olarak da canlı yayınlanacak.

Müzayedeye katılmak isteyenlerin, açık artırma öncesinde 2 milyon 500 bin TL ile 50 milyon TL arasında değişen teminat bedellerini Halkbank Halkalı şubesine yatırmaları gerekiyor.

Bu kapsamda Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova illerinde çeşitli büyüklük ve nitelikte arsalar satışa sunulacak.

Sıkça Sorulan Sorular

TOKİ arsa müzayedesine nasıl katılabilirim?
TOKİ arsa müzayedesine katılmak için, belirtilen tarihte İstanbul veya Ankara'daki müzayede salonlarına gidebilir veya "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden online olarak katılabilirsiniz. Müzayede öncesinde teminat bedelini yatırmanız gerekmektedir.
#Emlak
#Türkiye
#toki
#açık artırma
#arsa satışı
#Aktüel
