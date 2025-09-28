Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike Aragon yarışı hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağı olan İspanya Aragon'da ilk yarışı zirvede tamamladı.

Üst üste 13'üncü zaferine ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, Aragon pistinde de ilk zaferini aldı. İkinci yarış ise bugün gerçekleştirilecek.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Süperbike Şampiyonası'nın 10. ayağının 2. yarışı kapsamında gerçekleştirilecek olan Aragon yarışı bugün saat 15.00'te başlayacak. Superpole yarışı ise saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA?

İspanya'nın Alcaniz şehrinde bulunan 5,077 kilometre uzunluğundaki Motorland Aragon Psiti'nde gerçekleştirilecek olan yarış Red Bull TV ekranlarından yayınlanacak. Motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar yarışı canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

