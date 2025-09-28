Menü Kapat
Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike Aragon yarışı hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağının ikinci yarışı bugün gerçekleştirilecek. İlk yarışı birinci sırada tamamlayan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu bugün ikinci yarışına çıkacak. Vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Yarışın saati ve yayın bilgileri belli oldu.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike Aragon yarışı hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
Milli motosikletçimiz , 27 Eylül 2025 Cumartesi günü düzenlenen 'nın 10. ayağı olan İspanya Aragon'da ilk yarışı zirvede tamamladı.

Üst üste 13'üncü zaferine ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, Aragon pistinde de ilk zaferini aldı. İkinci yarış ise bugün gerçekleştirilecek.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike Aragon yarışı hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Süperbike Şampiyonası'nın 10. ayağının 2. yarışı kapsamında gerçekleştirilecek olan Aragon yarışı bugün saat 15.00'te başlayacak. Superpole yarışı ise saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike Aragon yarışı hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA?

İspanya'nın Alcaniz şehrinde bulunan 5,077 kilometre uzunluğundaki Motorland Aragon Psiti'nde gerçekleştirilecek olan yarış Red Bull TV ekranlarından yayınlanacak. Motor sporlarını yakından takip eden vatandaşlar yarışı canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

2025 Dünya Süperbike Şampiyonası'nın bütün yarışları Red Bull TV üzerinden yayınlanıyor. Bu kapsamda Aragon'da yapılacak superpole yarışı da Red Bull TV'den izlenebilecek.

