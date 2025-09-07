Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike yarışı hangi kanalda olduğu duyuruldu

Milli motosikletçilerimizden Toprak Razgatlıoğlu'nun yer aldığı 2025 Dünya Suberbike Şampiyonası'nın 9. etabının 2. yarışı bugün Fransa'da gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Superbike yarışının hangi kanalda olduğu açıklandı.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike yarışı hangi kanalda olduğu duyuruldu
07.09.2025
07.09.2025
07.09.2025 12:36

2025 Dünya Supberike Şampiyonası'nın etabıyla son sürat devam ediyor. Milli motosikletçilerimiz ve Bahattin Sofuoğlu, Fransa'da 4,411 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti'nde dün hafta sonunun 21 turluk ilk yarışında piste çıktı.

Yarışta pole pozisyonunda başlayan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı birinci sırada geçerek podyumun zirvesine çıktı. Bahattin Sofuoğlu ise Fransa'daki ilk yarışı 10. sırada tamamladı. Bugün ise 2. yarış gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike yarışı hangi kanalda olduğu duyuruldu

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toprak Razgatlıoğlu'nun da yer alacağı 2025 Fransa 2. yarışı bugün saat 16.30'da başlayacak. Yarışın ısınma turlarının saat 10.00'da, SP yarışının ise 12.00'de başlayacağı açıklandı.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta? Superbike yarışı hangi kanalda olduğu duyuruldu

SUPERBİKE YARIŞI HANGİ KANALDA?

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın bütün karşılaşması Red Bull TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Bu kapsamda 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa yarışı da Red Bull TV ekranlarından yayınlanacak.

ETİKETLER
#fransa
#toprak razgatlıoğlu
#dünya superbike şampiyonası
#Bahattin Sofuoğlu
#Magny-cours Pisti
#Süperbike
#Red Bull Tv
#Aktüel
