Trabzonspor Kocaelispor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bordo-mavililer ilk maçına çıkıyor

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak olan Trabzonspor - Kocaelispor karşılaşmasının ardından Süper Lig'in ilk haftası tamamlanmış olacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Trabzonspor - Kocaelispor maçının canlı yayın bilgileri açıklandı. Trabzonspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda, nereden izleneceği merak ediliyor.

TRABZONSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

PAPARA Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Kocaelispor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Yardımcı hakem olarak ise mücadelede Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yusuf Ziya Gündüz olurken, Özgür Yankaya ise VAR koltuğunda yer alacak.

TRABZONPSOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 1. haftası kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Kocaelispor maçı açıklanan bilgilere göre bugün (11 Ağustos 2025 Pazar) saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmada bordo-mavililerin yeni transferlerinden Paul Onuachu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Borna Barisic, Cihan Çanak, Rayyan Baniya ve Onuralp Çevikkan ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ise tam kadro maça çıkacak.