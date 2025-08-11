Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Trabzonspor Kocaelispor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bordo-mavililer ilk maçına çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 1. haftası kapsamında Trabzonspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. İki takım da karşılaşmada galibiyet alarak lige başarılı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından Trabzonspor - Kocaelispor maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Trabzonspor Kocaelispor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bordo-mavililer ilk maçına çıkıyor
Trendyol 'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak olan - karşılaşmasının ardından Süper Lig'in ilk haftası tamamlanmış olacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Trabzonspor - Kocaelispor maçının bilgileri açıklandı. Trabzonspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda, nereden izleneceği merak ediliyor.

Trabzonspor Kocaelispor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bordo-mavililer ilk maçına çıkıyor

TRABZONSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

PAPARA Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Kocaelispor maçı açıklanan bilgilere göre 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Yardımcı hakem olarak ise mücadelede Hüseyin Aylak ve Ali Can Alp görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yusuf Ziya Gündüz olurken, Özgür Yankaya ise VAR koltuğunda yer alacak.

Trabzonspor Kocaelispor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Bordo-mavililer ilk maçına çıkıyor

TRABZONPSOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 1. haftası kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Kocaelispor maçı açıklanan bilgilere göre bugün (11 Ağustos 2025 Pazar) saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmada bordo-mavililerin yeni transferlerinden Paul Onuachu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Borna Barisic, Cihan Çanak, Rayyan Baniya ve Onuralp Çevikkan ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ise tam kadro maça çıkacak.

#Futbol
#kocaelispor
#trabzonspor
#süper lig
#canlı yayın
#beın sports
#mac
#Aktüel
