Trabzonspor Samsunspor maç sonucu kaç kaç? Seriye Samsunspor darbesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı.

Papara Park'ta gerçekleşen Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı ve ekipler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Çalıştırıcı Fatih Tekke, Samsunspor önünde ilk 11'de farklılığa gitmedi.

Ev sahibi takımın golünü 16. dakikada Paul Onuachu attı.

Samsunspor'un denge sayısı ise 88. dakikada Marius'tan geldi.

Bu sonucun ardından ilk kez puan yitiren Trabzonspor, 10 puanla 2. basamakta bulundu.

İki maçlık zafer serisi biten ve 1 karşılaşması eksik olan Samsunspor ise 7 puanla 6. sırada yer aldı.

Trabzonspor, milli ara bitiminde 5. haftada Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

Samsunspor ise Antalyaspor’u konuk edecek.