TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç izleme frekansı! Nice maçı şifresiz olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Nice arasında oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler için güncel frekans bilgileri ve izleme yöntemleri açıklandı.

TRT 1 MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS

TRT 1, Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak yayınlanıyor. Güncel TRT 1 frekans bilgileri Türksat 4A ve Türksat 3A uyduları için farklılık gösteriyor. TRT 1 SD için Türksat 4A uydusunda 11958 V 27500 5/6, Türksat 3A uydusunda ise 11096 H 30000 5/6 değerlerinin uydu üzerinden ayarlanması gerekiyor. TRT 1 HD için ise Türksat 4A’da 11794 V 30000 3/4 ve Türksat 3A’da 11054 V 30000 3/4 değerleri geçerli.

Uydu alıcısına güncel TRT 1 frekansların eklenmesiyle birlikte TRT 1 kanalı şifresiz izlenebiliyor. Kanal arama menüsünden manuel frekans ekleme yapıldığında TRT 1 HD ve SD seçenekleri listeye ekleniyor. Ayrıca uydu alıcısı TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) özelliğini destekliyorsa güncel kanallar otomatik olarak yüklenebiliyor.

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ İZLEME FREKANSI NEDİR?

TRT 1 şifresiz olarak Türksat uyduları üzerinden yayın yapıyor. Futbol karşılaşmalarını izlemek isteyenler, televizyonlarından uydu alıcısına güncel frekans bilgilerini ekleyerek TRT 1’i şifresiz şekilde izleyebiliyorlar. Bunun için anten uydu ayarının Türksat 42E konumuna ayarlı olması gerekiyor.

TRT 1’in güncel yüksek kalitede HD frekansı 11794 V 30000 3/4 (Türksat 4A) ve 11054 V 30000 3/4 (Türksat 3A) değerleri ile izlenebiliyor. Eğer SD yani HD olmayan daha orta kaliteli bir yayın tercih edilirse 11958 V 27500 5/6 (Türksat 4A) veya 11096 H 30000 5/6 (Türksat 3A) bilgilerinin girilmesi gerekiyor.

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL NASIL AÇILIR?

TRT 1 uydu yayınları, Türkiye’deki izleyiciler için şifresiz olarak ekranlara geliyor. Bu nedenle herhangi bir abonelik ya da şifre gerekmeden uydu frekansı eklenerek izlenebiliyor. Sadece uydu alıcısının ayar menüsünden manuel frekans girilmesi veya şebeke arama yapılması yeterli oluyor.

Şifreli kanallarda ise ek olarak platform aboneliği gerekirken, TRT 1’de bu zorunluluk bulunmuyor. Televizyon, uydu alıcısı veya dijital platformlar aracılığıyla ücretsiz şekilde erişim sağlanabiliyor.

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1 HD, Digiturk’te 23. kanalda, D-Smart’ta 26. kanalda, Tivibu’da 22. kanalda ve Kablo TV’de 22. kanalda yayın yapıyor. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de canlı ve şifresiz izlenebiliyor. Böylece maç yayını, bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve akıllı televizyon üzerinden de takip edilebiliyor.

İnternetten izleyenler için trtizle.com veya TRT İzle mobil uygulaması üzerinden canlı yayın erişimi mümkün. Yayın, maç öncesi ve maç sonrası röportajlarla birlikte HD kalitede ve donmadan izlenebiliyor.