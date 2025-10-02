Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç izleme frekansı! Nice maçı şifresiz olacak

TRT 1, şifreli yayın nedeniyle Fenerbahçe - Nice maçını izleyemeyenler için şifresiz yayın frekansı açıklandı. UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında sahasında Nice’i ağırlayan Fenerbahçe’nin mücadelesini, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel TRT 1 ve TRT 1 HD frekans bilgileri paylaşıldı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç izleme frekansı! Nice maçı şifresiz olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 15:27

'nde ile arasında oynanacak mücadele ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler için güncel frekans bilgileri ve izleme yöntemleri açıklandı.

TRT 1 MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS

1, Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak yayınlanıyor. Güncel TRT 1 frekans bilgileri Türksat 4A ve Türksat 3A uyduları için farklılık gösteriyor. TRT 1 SD için Türksat 4A uydusunda 11958 V 27500 5/6, Türksat 3A uydusunda ise 11096 H 30000 5/6 değerlerinin uydu üzerinden ayarlanması gerekiyor. TRT 1 HD için ise Türksat 4A’da 11794 V 30000 3/4 ve Türksat 3A’da 11054 V 30000 3/4 değerleri geçerli.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç izleme frekansı! Nice maçı şifresiz olacak

Uydu alıcısına güncel TRT 1 frekansların eklenmesiyle birlikte TRT 1 kanalı şifresiz izlenebiliyor. Kanal arama menüsünden manuel frekans ekleme yapıldığında TRT 1 HD ve SD seçenekleri listeye ekleniyor. Ayrıca uydu alıcısı TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) özelliğini destekliyorsa güncel kanallar otomatik olarak yüklenebiliyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç izleme frekansı! Nice maçı şifresiz olacak

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ İZLEME FREKANSI NEDİR?

TRT 1 şifresiz olarak Türksat uyduları üzerinden yayın yapıyor. Futbol karşılaşmalarını izlemek isteyenler, televizyonlarından uydu alıcısına güncel frekans bilgilerini ekleyerek TRT 1’i şifresiz şekilde izleyebiliyorlar. Bunun için anten uydu ayarının Türksat 42E konumuna ayarlı olması gerekiyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç izleme frekansı! Nice maçı şifresiz olacak

TRT 1’in güncel yüksek kalitede HD frekansı 11794 V 30000 3/4 (Türksat 4A) ve 11054 V 30000 3/4 (Türksat 3A) değerleri ile izlenebiliyor. Eğer SD yani HD olmayan daha orta kaliteli bir yayın tercih edilirse 11958 V 27500 5/6 (Türksat 4A) veya 11096 H 30000 5/6 (Türksat 3A) bilgilerinin girilmesi gerekiyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç izleme frekansı! Nice maçı şifresiz olacak

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL NASIL AÇILIR?

TRT 1 uydu yayınları, Türkiye’deki izleyiciler için şifresiz olarak ekranlara geliyor. Bu nedenle herhangi bir abonelik ya da şifre gerekmeden uydu frekansı eklenerek izlenebiliyor. Sadece uydu alıcısının ayar menüsünden manuel frekans girilmesi veya şebeke arama yapılması yeterli oluyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç izleme frekansı! Nice maçı şifresiz olacak

Şifreli kanallarda ise ek olarak platform aboneliği gerekirken, TRT 1’de bu zorunluluk bulunmuyor. Televizyon, uydu alıcısı veya dijital platformlar aracılığıyla ücretsiz şekilde erişim sağlanabiliyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç izleme frekansı! Nice maçı şifresiz olacak

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1 HD, Digiturk’te 23. kanalda, D-Smart’ta 26. kanalda, Tivibu’da 22. kanalda ve Kablo TV’de 22. kanalda yayın yapıyor. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de canlı ve şifresiz izlenebiliyor. Böylece maç yayını, bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve akıllı televizyon üzerinden de takip edilebiliyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maç izleme frekansı! Nice maçı şifresiz olacak

İnternetten izleyenler için trtizle.com veya TRT İzle mobil uygulaması üzerinden canlı yayın erişimi mümkün. Yayın, maç öncesi ve maç sonrası röportajlarla birlikte HD kalitede ve donmadan izlenebiliyor.

ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#uefa avrupa ligi
#fenerbahçe spor kulübü
#trt 1
#trt 1
#trt
#nice
#nice
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Trt Tabii
#Uydu Teknolojisi
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Haberleri
#Şifresiz Yayın
#Frekans
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.