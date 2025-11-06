Menü Kapat
17°
Editor
 TGRT Haber

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maçı frekansı! Şifreli kanal uyarısı için maç frekans bilgileri

TRT 1 şifresiz maç frekansı ile Viktoria Plzen Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilirsiniz. UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu akşam devam ediyor. Fenerbahçe, deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Mesta Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak. Maç, TRT 1 ve Tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT 1 Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın bilgileri…

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maçı frekansı! Şifreli kanal uyarısı için maç frekans bilgileri
Haber Merkezi
06.11.2025
06.11.2025
, ’nin dördüncü haftasında bu akşam deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 23.00’te ve Tabii platformlarında canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maçı frekansı! Şifreli kanal uyarısı için maç frekans bilgileri

TRT 1 MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS

Fenerbahçe'nin bu akşam Viktoria Plzen deplasmanında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ancak bazı uydu kullanıcıları, maç saatinde “şifreli kanal” uyarısıyla karşılaşabiliyor. Bu durum, UEFA’nın uluslararası yayın hakları çerçevesinde uyguladığı geçici sinyal şifrelemesinden kaynaklanıyor. TRT 1, Türkiye sınırları içinde izlenmeye devam ederken, yurt dışından erişim sağlamak isteyen kullanıcılar geçici olarak bu uyarıyı görebiliyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maçı frekansı! Şifreli kanal uyarısı için maç frekans bilgileri

Şifreleme sorunu, frekans ayarlarının güncellenmesiyle kolayca çözülebiliyor. Uydu alıcısında Türksat 42 Doğu konumunun seçilmesi ve güncel frekans bilgilerinin girilmesi yeterli oluyor. Frekanslar doğru girildiğinde, TRT 1 HD yayını Türkiye kapsama alanında şifresiz olarak açılıyor. Bu işlem, özellikle maç öncesinde yapılırsa yayın kesintisiz bir şekilde izlenebiliyor.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maçı frekansı! Şifreli kanal uyarısı için maç frekans bilgileri

TRT 1 FENERBAHÇE MAÇI FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1, Türksat 4A/5A uydusu üzerinden yayın yapıyor. 2025 yılı itibarıyla geçerli olan güncel frekans bilgileri şöyle:

  • Uydu: Türksat 4A/5A (42° Doğu)
  • Frekans: 11794 MHz (HD)
  • Polarizasyon: V (Dikey)
  • Sembol Oranı: 30000
  • FEC: 3/4
  • Modülasyon: DVB-S2 (8PSK)
TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maçı frekansı! Şifreli kanal uyarısı için maç frekans bilgileri

Ayrıca, bazı kullanıcılar için alternatif frekanslar da mevcut. 12380 MHz veya 11054 MHz değerleri, TRT 1 HD test yayınları için kullanılabiliyor. Avrupa’da yaşayan izleyiciler ise TRT 1 Avrupa yayını için 11054 V 30000 frekansını kullanabilir. Frekans ayarlarının bu değerlerle yapılması, şifreli yayın sorununu ortadan kaldırır ve maçı kesintisiz şekilde izleme olanağı sunar.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maçı frekansı! Şifreli kanal uyarısı için maç frekans bilgileri

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL ŞİFRESİ NASIL AÇILIR?

TRT 1’in “şifreli kanal” uyarısı, özel maç yayınları sırasında kullanılan BISS şifreleme sisteminden kaynaklanır. Bu sistem, yayınların ülke sınırlarını aşmasını önlemek amacıyla geçici olarak devreye girer. Ancak izleyiciler, bu şifreleme sırasında ekstra bir kod girmeden yalnızca frekans güncellemesiyle kanalı açabilir. TRT 1’in herhangi bir manuel şifresi bulunmaz ve resmi olarak paylaşılmaz.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maçı frekansı! Şifreli kanal uyarısı için maç frekans bilgileri

Bazı uydu alıcılarında “CAS”, “Şifreleme”, “Key Girişi” veya “BISS Ayarları” gibi menüler bulunur. Bu seçenekler, yayın desteğini kontrol etmeye yarar ancak kullanıcıların manuel müdahalesine gerek yoktur. Türksat frekansını 11794 V 30000 olarak güncellemek, maçın şifresiz şekilde izlenmesini sağlar. Maç sonrası yayın otomatik olarak normale döner.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maçı frekansı! Şifreli kanal uyarısı için maç frekans bilgileri

VİKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

Viktoria Plzen Fenerbahçe mücadelesi, bu akşam saat 23.00’te TRT 1 ve Tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1, Türkiye genelinde uydu, kablo ve dijital platformlar üzerinden izlenebilir. Tabii uygulaması ise bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi cihazlardan internet bağlantısıyla maç yayınını kesintisiz olarak sunar.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maçı frekansı! Şifreli kanal uyarısı için maç frekans bilgileri

Viktoria Plzen Fenerbahçe maçını televizyon üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar, Türksat 42 Doğu uydusu üzerinden TRT 1 HD frekansını seçmelidir. Tabii üzerinden izlemek isteyenler ise platformun web sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla giriş yapabilir. Her iki platform da maçı canlı, yüksek çözünürlüklü ve ücretsiz olarak yayınlayacak.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maçı frekansı! Şifreli kanal uyarısı için maç frekans bilgileri

TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME FREKANSI NASIL YAPILIR?

Uydu alıcısında TRT 1 frekansını manuel veya otomatik olarak eklemek mümkündür. En kolay yöntem, “Otomatik Tarama” veya “TKGS Güncelleme” seçeneğini kullanmaktır. Menüden Türksat 42 Doğu uydusu seçilir, ardından “TRT HD Paket” veya “Türksat Ankara Paket” tercih edilir. Tarama işlemi başlatıldığında, alıcı otomatik olarak güncel kanalları yükler.

TRT 1 şifresiz Fenerbahçe maçı frekansı! Şifreli kanal uyarısı için maç frekans bilgileri

Eğer otomatik arama çalışmazsa, manuel frekans ekleme yöntemi kullanılabilir. Bunun için frekans kısmına 11794, polarizasyon alanına “V (Dikey)”, sembol oranına 30000 ve FEC değerine 3/4 yazmak yeterlidir. Arama türü “FTA (Şifresiz)” olarak seçilmelidir. Tarama tamamlandığında TRT 1 HD kanalı, listeye eklenir ve maç saatinde yayına erişim sağlanır.

