TRT 1 şifresiz maç frekans bilgileri! Galatasaray maçı şifresiz TRT 1'de yayınlanacak

TRT 1’i şifresiz olarak izlemek isteyen kullanıcılar için uydu ve internet üzerinden farklı seçenekler bulunuyor. Kanalın uydu frekans bilgilerini doğru şekilde girmek, yayına erişim için yeterli olacak.

TRT 1 MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS

TRT 1, Türksat 42E uydusu üzerinden şifresiz yayın yapıyor. TRT 1 HD yayını için kullanılan frekans değerleri 11054 MHz (Dikey/V) ve 11794 MHz (Dikey/V) olarak açıklandı. Bu frekanslarda sembol oranı 30000, FEC ise 3/4 olarak giriliyor. Ayrıca modülasyon seçeneğinde DVB-S2/8PSK ayarının tercih edilmesi gerekiyor.

Kanalı SD kalitede izlemek isteyen kullanıcılar için de farklı frekans seçenekleri mevcut. Türksat 3A uydusunda 11096 MHz (Yatay/H), sembol oranı 30000 ve FEC 5/6 değerleriyle TRT 1 SD yayınına erişilebiliyor. Türksat 4A üzerinden ise 11958 MHz (Dikey/V), sembol oranı 27500 ve FEC 5/6 değerleri kullanılıyor.

TRT 1 MAÇ İZLEME FREKANSI NASIL YAPILIR?

TRT 1’i uydu alıcısına manuel olarak eklemek için öncelikle uydu alıcısının menüsüne giriş yapılması gerekiyor. Menüden “Kurulum”, “Uydu Ayarları” veya “Kanal Arama” bölümüne girilerek Türksat 42°E uydusunun seçilmesi gerekiyor. Eğer listede Türksat yoksa, yeni uydu ekleme seçeneği kullanılarak konum 42° Doğu ve LNB frekansı Universal (9750/10600) olarak ayarlanıyor. Sonrasında “Manuel Arama” bölümüne girilerek TRT 1’in yayın yaptığı frekans bilgileri ekleniyor.

Frekans değerleri girildikten sonra polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgileri de doğru şekilde kaydediliyor. Manuel arama başlatıldığında, TRT 1 HD veya SD yayınları uydu alıcısının kanal listesine ekleniyor. Ayrıca ağ arama seçeneği açık bırakılırsa, TRT 1 ile birlikte aynı transponder üzerindeki diğer kanallar da otomatik olarak ekleniyor. Eğer alıcı TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekliyorsa, TKGS güncelleme seçeneğiyle kanal listesi otomatik olarak güncel tutulabiliyor.

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL FREKANSI

TRT 1, kamu yayıncısı olarak şifresiz yayın yapıyor ve şifreli bir frekans kullanmıyor. Uydu üzerinden izlenmek istenildiğinde, kanal için ek bir abonelik veya şifreye ihtiyaç duyulmuyor. Doğru frekans bilgilerini uydu alıcısına girip kanal listesini güncelleyerek şifresiz TRT 1 canlı maç yayınlarını izleyebilirsiniz.

Bu kapsamda TRT 1 için paylaşılan tüm frekans değerleri şifresiz erişim sağlıyor. İzleyiciler hem HD hem de SD yayınları Türksat 3A ve Türksat 4A uyduları üzerinden ücretsiz şekilde izleyebilirler.

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ İZLEME FREKANSI NEDİR?

TRT 1 şifresiz olarak Türksat 42E uydusu üzerinden yayın yapıyor. TRT 1 HD için 11054 MHz ve 11794 MHz frekansları kullanılıyor. Bu frekanslarda sembol oranı 30000, FEC 3/4 ve modülasyon DVB-S2/8PSK olarak ayarlanıyor. TRT 1 SD yayınında ise 11096 MHz ve 11958 MHz frekansları bulunuyor.