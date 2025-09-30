Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Liverpool maçı başlıyor

TRT 1 HD canlı Galatasaray Liverpool maçını donmadan kesintisiz yayın ile şifresiz ekranlara getiriyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında bu akşam Liverpool’u RAMS Park’ta ağırlayacak. Mücadele saat 22.00’de başlayacak ve karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin düdük çalacak. Dev maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yurt dışından TRT 1 Galatasaray Liverpool maçını izlemek isteyenler bazen şifreli kanal sorunu ile karşılaşabiliyor. İşte yurt dışı TRT 1 canlı yayın izleme bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Liverpool maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2025
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
30.09.2025
saat ikonu 21:37

ile arasında oynanacak mücadelesi ’den yayınlanacak. Maçı televizyon ve internet üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1’in güncel yayın bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 GALATASARAY LİVERPOOL CANLI YAYIN İZLE

Galatasaray ile Liverpool arasındaki karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. RAMS Park’ta oynanacak olan dev mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenirken, dördüncü hakem olarak Jeremy Stinat görev yapacak. Karşılaşma 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Şifresiz TRT 1 Galatasaray Liverpool canlı yayını haberimiz detaylarında yer almaktadır.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Liverpool maçı başlıyor

Futbolseverler maçı yalnızca televizyonlarından değil, aynı zamanda TRT’nin resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de takip edebilecek. TRT 1’in kamu yayıncısı olması sayesinde, yayın uydu ve dijital platformlar üzerinden ücretsiz şekilde izlenebilecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Liverpool maçı başlıyor

TRT 1 CANLI GALATASARAY MAÇI İZLE

TRT 1, Galatasaray Liverpool maçını canlı ve şifresiz olarak yayınlayacak. Futbolseverler, maç öncesi stadyum atmosferini, karşılaşmanın tüm anlarını ve maç sonrasında yapılacak röportajları ekranlarından takip edebilecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Liverpool maçı başlıyor

Galatasaray Liverpool canlı yayını, TRT 1’in standart (SD) ve yüksek çözünürlüklü (HD) versiyonları üzerinden şifresiz şekilde ekranlara verilecek. İzleyiciler, televizyon kanallarında TRT 1’in bulunduğu frekansları ayarlayarak veya dijital platformlardaki kanal numaralarını kullanarak yayına erişebilecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Liverpool maçı başlıyor

TRT 1 GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Galatasaray Liverpool karşılaşması yalnızca uydu ve platformlar üzerinden değil, internet aracılığıyla da canlı yayınlanacak. TRT İzle uygulaması ve trtizle.com adresi üzerinden yayın, bilgisayar, tablet, telefon ve akıllı televizyonlar üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Liverpool maçı başlıyor

Tabii platformu üzerinden de TRT 1 canlı yayınları kesintisiz şekilde yayınlanıyor. Futbolseverler, uygulamayı indirerek veya web tarayıcıları üzerinden giriş yaparak dev karşılaşmayı internet üzerinden şifresiz takip edebilecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Liverpool maçı başlıyor

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI TRT 1 HD İZLE

Galatasaray Liverpool maçını yüksek görüntü kalitesiyle izlemek isteyenler TRT 1 HD kanalından mücadeleyi HD kalitede seyredebilecek. TRT 1 HD, Türksat uydusu üzerinden güncel frekans bilgileriyle ayarlanarak televizyonda izlenebilir olacak.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Liverpool maçı başlıyor

TRT 1 HD ayrıca Türkiye’nin önde gelen dijital platformlarında da yer alıyor. Digiturk’te 23. kanal, D-Smart’ta 26. kanal, Tivibu’da 22. kanal ve Kablo TV’de 22. kanal üzerinden Galatasaray Liverpool mücadelesi HD kalitede şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Liverpool maçı başlıyor

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1 HD yayınları donmadan ve kesintisiz şekilde izlenebiliyor. Bunun için televizyon üzerinden uydu bağlantısı veya dijital platformlar kullanılabileceği gibi internet üzerinden de yayın ücretsiz şekilde takip edilebiliyor.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Liverpool maçı başlıyor

Uydu üzerinden yayın almak isteyen izleyicilerin cihazlarına güncel frekans bilgilerini girmesi yeterli oluyor. TRT 1 HD yayınları DVB-S2/8PSK modülasyonu ile Türksat 3A ve Türksat 4A uydularından erişime açık.

TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Liverpool maçı başlıyor

TRT 1 GALATASARAY LİVERPOOL FREKANS

TRT 1’i uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri yayınlandı. TRT 1 HD için Türksat 4A (42°E) uydusunda 11794 MHz frekans, dikey (V) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleri ayarlanabiliyor. Alternatif olarak Türksat 3A (42°E) üzerinden 11054 MHz frekans da kullanılabilir.

TRT 1’in standart yayınları için ise Türksat 4A (42°E) üzerinden 11958 MHz frekans, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri geçerli. Ayrıca Türksat 3A (42°E) üzerinden 11096 MHz yatay (H) polarizasyon ve 30000 sembol oranı ile de TRT 1 SD yayınları izlenebilecek.

ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trt 1
#trt 1
#trt
#liverpool
#liverpool
#canlı yayın
#Galatasaray Kulübü
#Galatasaray Spor Kulübü
#Trt Tabii
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Galatasaray Haberleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.