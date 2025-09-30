TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? CANLI Galatasaray Liverpool maçı başlıyor

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi TRT 1’den yayınlanacak. Maçı televizyon ve internet üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1’in güncel yayın bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 GALATASARAY LİVERPOOL CANLI YAYIN İZLE

Galatasaray ile Liverpool arasındaki karşılaşma bu akşam saat 22.00’de başlayacak. RAMS Park’ta oynanacak olan dev mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenirken, dördüncü hakem olarak Jeremy Stinat görev yapacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Şifresiz TRT 1 Galatasaray Liverpool canlı yayını haberimiz detaylarında yer almaktadır.

Futbolseverler maçı yalnızca televizyonlarından değil, aynı zamanda TRT’nin resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de takip edebilecek. TRT 1’in kamu yayıncısı olması sayesinde, yayın uydu ve dijital platformlar üzerinden ücretsiz şekilde izlenebilecek.

TRT 1 CANLI GALATASARAY MAÇI İZLE

TRT 1, Galatasaray Liverpool maçını canlı ve şifresiz olarak yayınlayacak. Futbolseverler, maç öncesi stadyum atmosferini, karşılaşmanın tüm anlarını ve maç sonrasında yapılacak röportajları ekranlarından takip edebilecek.

Galatasaray Liverpool canlı yayını, TRT 1’in standart (SD) ve yüksek çözünürlüklü (HD) versiyonları üzerinden şifresiz şekilde ekranlara verilecek. İzleyiciler, televizyon kanallarında TRT 1’in bulunduğu frekansları ayarlayarak veya dijital platformlardaki kanal numaralarını kullanarak yayına erişebilecek.

TRT 1 GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Galatasaray Liverpool karşılaşması yalnızca uydu ve platformlar üzerinden değil, internet aracılığıyla da canlı yayınlanacak. TRT İzle uygulaması ve trtizle.com adresi üzerinden yayın, bilgisayar, tablet, telefon ve akıllı televizyonlar üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek.

Tabii platformu üzerinden de TRT 1 canlı yayınları kesintisiz şekilde yayınlanıyor. Futbolseverler, uygulamayı indirerek veya web tarayıcıları üzerinden giriş yaparak dev karşılaşmayı internet üzerinden şifresiz takip edebilecek.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI TRT 1 HD İZLE

Galatasaray Liverpool maçını yüksek görüntü kalitesiyle izlemek isteyenler TRT 1 HD kanalından mücadeleyi HD kalitede seyredebilecek. TRT 1 HD, Türksat uydusu üzerinden güncel frekans bilgileriyle ayarlanarak televizyonda canlı yayın izlenebilir olacak.

TRT 1 HD ayrıca Türkiye’nin önde gelen dijital platformlarında da yer alıyor. Digiturk’te 23. kanal, D-Smart’ta 26. kanal, Tivibu’da 22. kanal ve Kablo TV’de 22. kanal üzerinden Galatasaray Liverpool mücadelesi HD kalitede şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 HD CANLI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLE

TRT 1 HD yayınları donmadan ve kesintisiz şekilde izlenebiliyor. Bunun için televizyon üzerinden uydu bağlantısı veya dijital platformlar kullanılabileceği gibi internet üzerinden de yayın ücretsiz şekilde takip edilebiliyor.

Uydu üzerinden yayın almak isteyen izleyicilerin cihazlarına güncel frekans bilgilerini girmesi yeterli oluyor. TRT 1 HD yayınları DVB-S2/8PSK modülasyonu ile Türksat 3A ve Türksat 4A uydularından erişime açık.

TRT 1 GALATASARAY LİVERPOOL FREKANS

TRT 1’i uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri yayınlandı. TRT 1 HD için Türksat 4A (42°E) uydusunda 11794 MHz frekans, dikey (V) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleri ayarlanabiliyor. Alternatif olarak Türksat 3A (42°E) üzerinden 11054 MHz frekans da kullanılabilir.

TRT 1’in standart yayınları için ise Türksat 4A (42°E) üzerinden 11958 MHz frekans, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri geçerli. Ayrıca Türksat 3A (42°E) üzerinden 11096 MHz yatay (H) polarizasyon ve 30000 sembol oranı ile de TRT 1 SD yayınları izlenebilecek.