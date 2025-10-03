Menü Kapat
Editor
Editor
 TGRT Haber

Türk aktivistler Türkiye'ye ne zaman dönecek? Uçakla getirilmeleri getirilmeleri gündemde

Sumud Filosu’nda yer alan Gazze’ye giden Türk aktivistlerin son durumu ile ilgili açıklamalar geldi. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail’in ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Türk vatandaşları, İsrail güvenlik güçleri tarafından alıkonuldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk aktivistlerin sağlık durumları, İsrail’deki gözaltı süreci ve Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk aktivistlerin yurda dönüş süreci yakından takip ediliyor. , vatandaşların güvenli şekilde ’ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

GAZZE'YE GİDEN TÜRK AKTİVİSTLER DÖNDÜ MÜ?

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Türk vatandaşları, İsrail’in müdahalesiyle Aşdod Limanı’na getirildi. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk konsolosluk yetkililerinin aktivistlerle yüz yüze ilk teması sağladığını ve sağlık durumlarında endişe edilecek bir bulgu olmadığını bildirdi. Konsolosluk görevlilerinin yaklaşık sekiz saat süren görüşmeler gerçekleştirdiği, aktivistlerin moral durumlarının da yakından izlendiği belirtildi.

Filoya katılan Türk vatandaşlarının sayısının yaklaşık 50 olduğu açıklanırken, çifte vatandaşlık nedeniyle kesin rakamın netleştirilemediği ifade edildi. Keçeli, gözaltı sürecinde diğer ülke büyükelçilikleri ve filo avukatlarıyla eşgüdüm halinde çalışıldığını ve ailelerle düzenli bilgi paylaşımı yapıldığını aktardı. Aktivistlerin Aşdod Limanı’ndaki işlemlerinin ardından İsrail’in güneyindeki bir gözaltı merkezine nakledildiği kaydedildi.

SUMUD FİLOSU'NDAKİ TÜRK AKTİVİSTLER NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Öncü Keçeli, Türk vatandaşlarının tahliyesi için farklı alternatifler üzerinde durulduğunu belirtti. Bu seçenekler arasında özel bir uçak seferiyle dönüş ihtimalinin bulunduğu da paylaşıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli açıklamasında "Vatandaşlarımızın geri getirilmesi üzerinde çeşitli alternatifler üzerinde çalışılıyor, bu alternatif planlamalar arasında yarın özel uçakla getirilmeleri de var." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, sürecin hızla ve güvenli şekilde tamamlanması için hem yerel makamlarla hem de Türkiye’deki kurumlarla koordinasyon sağladıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yürüttüğü telefon diplomasisinin de bu süreçte önemli rol oynadığı aktarıldı.

Türkiye, sadece kendi vatandaşlarının değil, başka ülkelerin de talebi doğrultusunda İsrail’den ayrılmalarına yardımcı olabileceğini bildirdi. Bu kapsamda Malezya makamlarının da Türkiye ile temasa geçtiği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı, insani krizlerde üçüncü ülke vatandaşlarına daha önce de destek sağladığını, bu kez de imkanlar dahilinde benzer yardımlar yapılacağını açıkladı.

