Türk Yıldızları Çorlu uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede? 1 Kasım'da yapılacak

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trakya gösterilerine devam ediyor. Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen gösterilerin Kırklareli'nin ardından bir sonraki durağı Çorlu olacak.

Vatandaşlar tarafından Türk Yıldızları Çorlu uçuş gösterisi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacağı ise merak ediliyor.

TÜRK YILDIZLARI ÇORLU UÇUŞ GÖSTERİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Yıldızları'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Çorlu uçuş gösterisi 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Gösteri uçuşunun öncesinde ise 30 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da çevre tanıma uçuşu, 31 Ekim Pazar günü ise prova uçuşunun düzenleneceği duyuruldu.

TÜRK YILDIZLARI ÇORLU UÇUŞ GÖSTERİSİ NEREDE?

Türk Yıldızları'nın Çorlu'da gerçekleştireceği gösteri uçuşu, prova uçuşu, ve çevre tanıma uçuşu Gölbaşı Gençlik Parkı'nda düzenlenecek. Vatandşalar uçuş gösterilerini ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler. Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yıldızlar Trakya’da Gökyüzü kırmızı beyaz, yürekler tek ritimde atıyor. Edirne - Kırklareli - Çorlu semalarında buluşuyoruz! Tüm halkımız davetlidir." ifadelerini kullanıldı.

https://x.com/TurkYildizlari/status/1981028515417055512