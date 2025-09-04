Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemleri grubu! E Grubu ilk maçlar bugün başlıyor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri bugün başlıyor. Karşılaşmaların sonunda grubu birinci sırada tamamlayan takımlar doğrudan 2026 Dünya Kupası'na katılım sağlama hakkı kazanacak.

İkinci olarak tamamlayan takımlar ise play-off turu oynayacak. A Milli Takım bugün ilk grup maçı kapsamında Gürcistan ile karşılaşacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri grubu merak ediliyor.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUBU

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte E Grubu'nda yer alıyor. Ay-Yıldızlılar grup karşılaşması kapsamında her takım ile iki kere karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın maç programı ise şöyle:

04.09.2025 | Gürcistan - Türkiye

07.09.2025 | Türkiye - İspanya

11.10.2025 | Bulgaristan - Türkiye

14.10. 2025 | Türkiye - Gürcistan

15.11.2025 | Türkiye - Bulgaristan

18.11.2025 | İspanya - Türkiye

TÜRKİYE EN SON NE ZAMAN DÜNYA KUPASI'NA KATILDI?

A Milli Takım tarihi boyunca şu ana kadar iki kez Dünya Kupası'na katıldı. İlk kez 1954 yılında İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılım sağladı.

En son ise 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'da yapılan 2002 Dünya Kupası'na boy gösterdi. A Milli Takım , 2002 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek büyük bir başarı elde etti. Yarı finalde ise Brezilya karşısında 1-0 mağlubiyet alarak turnuvaya veda etti.