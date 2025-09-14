Türkiye Almanya basketbol final maçı nerede oynanacak, saat kaçta? EuroBasket final maçının oynanacağı yer belli oldu

A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı yenerek final turuna yükseldi. Tarih yazmaya hazırlanan 12 Dev Adam bugün final maçında son şampiyon Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından Türkiye - Almanya basketbol maçı nerede oynanacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Almanya basketbol maçı açıklanan bilgilere göre Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanacak.

A Milli Takım bugün oynanacak olan final maçını kazanırsa şampiyon olarak bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

TÜRKİYE - ALMANYA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EuroBasket 2025 finalleri kapsamında A Milli Takımımızın, Almanya karşısında oynayacağı karşılaşma bugün (14 Eylül 2025 Pazar) saat 21.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ayrıca belediyelerin parklarda ve açık alanlarda dev ekran da kuracağı açıklandı.