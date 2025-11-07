Türkiye Bulgaristan maç bileti kaç lira? Biletler satışa çıktı

Kategoriler
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda Bulgaristan ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Türkiye - Bulgaristan maçı, Dünya Kupası yolculuğunda millilerimiz açısından büyük değer taşıyor.
Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye – Bulgaristan mücadelesinin tribünlerinin tamamen dolması öngörülüyor.
Bulgaristan karşılaşmasının genel bilet satışları 7 Kasım Cuma günü saat 16.00’da başladı.
Bursa özelindeki satışlarda ise biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükendiği ifade edildi.
Bilet satışları, süresi geçerli olan tüm kulüplerin logolu kartlarına açık durumda.
Passo Taraftar Kart sözleşmesi bulunmayan takımların taraftarları, www.passotaraftar.com.tr adresi üzerinden ücretsiz hesap oluşturarak bilet satın alabilirler.
Bilet sahipleri, maça çipli T.C. Kimlik kartı, Passo Taraftar Kart veya Passo Mobil Uygulaması ile giriş sağlayabilecek.
Bilet fiyatları şöyle: