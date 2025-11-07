Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türkiye Bulgaristan maç bileti kaç lira? Biletler satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri çerçevesinde Bulgaristan ile mücadele edecek. Önemli karşılaşmanın biletleri satışa sunulurken bilet ücretleri de en çok araştırılan başlıklardan biri oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Bulgaristan maç bileti kaç lira? Biletler satışa çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 17:36

, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Bulgaristan maçı, Dünya Kupası yolculuğunda millilerimiz açısından büyük değer taşıyor.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye – Bulgaristan mücadelesinin tribünlerinin tamamen dolması öngörülüyor.

Türkiye Bulgaristan maç bileti kaç lira? Biletler satışa çıktı

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Bulgaristan karşılaşmasının genel bilet satışları 7 Kasım Cuma günü saat 16.00’da başladı.

Bursa özelindeki satışlarda ise biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükendiği ifade edildi.

Bilet satışları, süresi geçerli olan tüm kulüplerin logolu kartlarına açık durumda.

Passo Taraftar Kart sözleşmesi bulunmayan takımların taraftarları, www.passotaraftar.com.tr adresi üzerinden ücretsiz hesap oluşturarak bilet satın alabilirler.

Bilet sahipleri, maça çipli T.C. Kimlik kartı, Passo Taraftar Kart veya Passo Mobil Uygulaması ile giriş sağlayabilecek.

Türkiye Bulgaristan maç bileti kaç lira? Biletler satışa çıktı

Bilet fiyatları şöyle:

  • Batı Alt Orta Bloklar: 2.500,00 TL
  • Doğu Alt Orta Bloklar: 2.000,00 TL
  • Batı Alt Köşe Bloklar: 1.750,00 TL
  • Doğu Alt Köşe Bloklar: 1.750,00 TL
  • Doğu Üst Orta Bloklar: 1.500,00 TL
  • Batı Üst Köşe Bloklar: 1.250,00 TL
  • Doğu Üst Köşe Bloklar: 1.250,00 TL
  • Kuzey Kale Arkası: 900,00 TL
  • Güney Kale Arkası: 900,00 TL

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman oynanacak?
Maç, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.
ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#bulgaristan
#Fifa Dünya Kupası Elemeleri
#Bursa Atatürk Spor Kompleksi
#Bileti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.