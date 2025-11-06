Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman oynanacak? Kritik maç yaklaştı

Kategoriler
Türkiye-Bulgaristan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu mücadelesi için geri sayım başladı.
10 Kasım itibarıyla liglere verilecek aranın ardından A Milli Takım, Bulgaristan maçı için kamp yapacak.
Deplasmanda rakibini 6-1’lik sonuçla yenmeyi başaran Türkiye, aynı performansı iç sahada da sergileyerek zorlu İspanya deplasmanına moralli gitmeyi hedefliyor.
Türkiye-Bulgaristan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu karşılaşması, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’de Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak.
Karşılaşma TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
