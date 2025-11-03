Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Bulgaristan maçı nerede, hangi stadyumda oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadı duyurdu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamında A Milli Takımımız son iç saha maçına çıkacak. Bulgaristan ile oynanacak olan karşılaşmanın detayları TFF tarafından açıklandı. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Bulgaristan maçı nerede, hangi stadyumda oynanacağı merak ediliyor.

Türkiye Bulgaristan maçı nerede, hangi stadyumda oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadı duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 10:58

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlıların Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşma ise Türkiye'de gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Bulgaristan maçı nerede, hangi stadyumda oynanacağı merak ediliyor.

Türkiye Bulgaristan maçı nerede, hangi stadyumda oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadı duyurdu

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NEREDE, HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre 15 Kasım 2025 Cumartesi oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçı 'da oynanacak. Bursaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşılaşma gerçekleştirilecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu en son Ay-Yıldızlıların EURO 2024 Avrupa Elemeleri kapsamında 28 Mart 2023 tarihinde oynadığı Hırvatistan maçına ev sahipliği yapmıştı.

Ay-Yıldızlılar bu zamana kadar Bursa'da 6'sı resmi olmak üzere toplam 9 karşılaşma oynadı. Bu maçlardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Türkiye Bulgaristan maçı nerede, hangi stadyumda oynanacak? TFF karşılaşmanın oynanacağı stadı duyurdu

TÜRKİYE - BULGARİSTAN KARNESİ, DAHA ÖNCE OYNADIĞI MAÇLAR

A Milli Takımımız Bulgaristan ile tarihi boyunca resmi ve özel maçlar olmak üzere toplam 24 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 10'unda Bulgaristan, 8'inde ise A Milli Takım galibiyet ile ayrıldı. 6 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Ay-Yıldızlılar bu maçlarda 42 kere fileleri havalandırırken, Bulgaristan ise 44 gol attı.

