Türkiye Bulgaristan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası ihtimalleri

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bu hafta E Grubu'nda 3. maçlar oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü A Milli Takımımız, Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak.

A Milli Takımımız grup aşamasında oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve mağlubiyet aldı. 3 puanla averaj farkı ile 3. sırada yer alan A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na nasıl katılacağı gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından Türkiye Bulgaristan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN'I YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

A Milli Takımımız, Bulgaristan'ı yenerse grup aşamasında çok kritik olan 3 puanın sahibi olacak. Bu sayede A Milli Takım puanını 6'ya yükselterek Gürcistan'ı geçme, İspanya ile ise puanını eşitleme şansı elde edecek.

Ay-Yıldızlıların, Bulgaristan ile berabere kalması durumunda ise 1 puan alarak, toplam puanını 4'e yükseltecek. İspanya - Gürcistan maçının sonucuna göre A Milli Takım 2. sıraya yükselecek.

Mağlubiyet durumunda ise averaj durumuna göre A Milli Takım'ın gruplarda sonuncu olma ihtimali bulunuyor. Bu senaryoda 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali ise A Milli Takım'ın oldukça düşüyor.

11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak olan mücadelenin ardından A Milli Takım sırayla Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya (deplasman) ile birer kere daha karşı karşıya gelecek.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşaması kapsamında A Milli Takım'ın kalan bütün maçlarının takvimi ise şöyle:

11 Ekim 2025

21.45 | Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025

21.45 | Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025

20.00 | Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025

22.45| İspanya - Türkiye

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL KATILIR?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu'nda mücadele ediyor. Grup aşaması kapsamında Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile ikişer maç oynayacak.

Ay-Yıldızlılar bu karşılaşmaların bir tanesine Türkiye'de, diğerine ise deplasmanda çıkacak. A Milli Takım bu karşılaşmaların sonucunda grubu lider olarak tamamlarsa 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanacak.

A Milli Takımımız grubu ikinci sırada bitirirse 16 takımdan oluşan play-off turuna katılacak. Burada tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynanacak. Bu yolun sonunda kazanan 4 takım 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.