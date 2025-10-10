Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Bulgaristan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası ihtimalleri

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından Türkiye Bulgaristan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorularının cevapları araştırılıyor. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na nasıl katılacağı gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Bulgaristan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası ihtimalleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 17:57
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 17:57

kapsamında bu hafta E Grubu'nda 3. maçlar oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü A Milli Takımımız, ile deplasmanda karşılaşacak.

A Milli Takımımız grup aşamasında oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve mağlubiyet aldı. 3 puanla averaj farkı ile 3. sırada yer alan 'ın 2026 Dünya Kupası'na nasıl katılacağı gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından Türkiye Bulgaristan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olacağı merak ediliyor.

Türkiye Bulgaristan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası ihtimalleri

TÜRKİYE BULGARİSTAN'I YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

A Milli Takımımız, Bulgaristan'ı yenerse grup aşamasında çok kritik olan 3 puanın sahibi olacak. Bu sayede A Milli Takım puanını 6'ya yükselterek Gürcistan'ı geçme, İspanya ile ise puanını eşitleme şansı elde edecek.

Ay-Yıldızlıların, Bulgaristan ile berabere kalması durumunda ise 1 puan alarak, toplam puanını 4'e yükseltecek. İspanya - Gürcistan maçının sonucuna göre A Milli Takım 2. sıraya yükselecek.

Türkiye Bulgaristan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası ihtimalleri

Mağlubiyet durumunda ise averaj durumuna göre A Milli Takım'ın gruplarda sonuncu olma ihtimali bulunuyor. Bu senaryoda 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali ise A Milli Takım'ın oldukça düşüyor.

11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynanacak olan mücadelenin ardından A Milli Takım sırayla Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya (deplasman) ile birer kere daha karşı karşıya gelecek.

Türkiye Bulgaristan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası ihtimalleri

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşaması kapsamında A Milli Takım'ın kalan bütün maçlarının takvimi ise şöyle:

11 Ekim 2025

  • 21.45 | Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025

  • 21.45 | Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025

  • 20.00 | Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025

  • 22.45| İspanya - Türkiye
Türkiye Bulgaristan'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım 2026 Dünya Kupası ihtimalleri

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL KATILIR?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında E Grubu'nda mücadele ediyor. Grup aşaması kapsamında Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile ikişer maç oynayacak.

Ay-Yıldızlılar bu karşılaşmaların bir tanesine Türkiye'de, diğerine ise deplasmanda çıkacak. A Milli Takım bu karşılaşmaların sonucunda grubu lider olarak tamamlarsa 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanacak.

A Milli Takımımız grubu ikinci sırada bitirirse 16 takımdan oluşan play-off turuna katılacak. Burada tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynanacak. Bu yolun sonunda kazanan 4 takım 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#bulgaristan
#a milli takım
#2026 dünya kupası
#avrupa elemeleri
#E Grubu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.