Türkiye Danimarka voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri CEV 2026 elemelerinde dördüncü maçına çıkıyor

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri son sürat devam ediyor. Filenin Efeleri elemeler kapsamında oynadığı karşılaşmaların ikisinde galibiyet, birinde ise mağlubiyet aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız bugün (13 Ağustos 2025 Çarşamba) ise dördüncü maçına Danimarka karşısında çıkacak.

Vatandaşlar tarafından Türkiye - Danimarka voleybol maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE - DANİMARKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Malatya'da bulunan Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'ndan oynanacak olan Türkiye - Danimarka voleybol maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yunan Vasileios Vasileiadis ile Azeri Eldar Zulfugarov hakem ikilisi yönetecek.

Vatandaşların ücretsiz olarak salondan karşılaşmayı izleyebilecekleri de açıklandı. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılaşmaya gelen vatandaşlara 2 bin milli forma dağıtılacak.

TÜRKİYE - DANİMARKA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu Elemeleri kapsamında oynanacak olan Türkiye - Danimarka voleybol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Filenin Efeleri, A Grubu'nda 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Danimarka ise averajla ilk sırada bulunuyor. Grup eleme maçlarının sonunda ilk sırada bitiren takımlar ve en iyi 5 ikini ülke Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

FİLENİN EFELERİ KADRO

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Danimarka maçı kadrosu şu şekilde: