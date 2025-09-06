Menü Kapat
27°
Türkiye Japonya’yı yenerse final rakibi kim? Finalde güçlü rakipler var

Türkiye Japonya’yı yenerse finalde 2 güçlü muhtemel rakipten biriyle karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya gelecek. Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 11.30’da başlayacak. İşte Türkiye Voleybol Takımı’mıızın muhtemel final rakipleri…

Türkiye Japonya'yı yenerse final rakibi kim? Finalde güçlü rakipler var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 00:52
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 00:52

A Milli Kadın Takımı, yarı finalinde ile mücadele edecek. Karşılaşma Bangkok’taki Huamark Salonu’nda saat 11.30’da başlayacak.

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşılaşacak. Mücadele 11.30’da başlayacak ve Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanacak. Çeyrek finalde ABD’yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23’lük setlerle 3-1 mağlup eden , organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Türkiye Japonya’yı yenerse final rakibi kim? Finalde güçlü rakipler var

Milli takımın rakibi Japonya ise Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetiminde sahaya çıkacak. İki ekip son dönemde birçok kez karşı karşıya geldi. Türkiye, 2023 yılında Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde Japonya’yı 3-1 mağlup ederken, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında FIVB Milletler Ligi’nde oynanan karşılaşmalarda ise 2-3’lük skorlarla rakibine mağlup oldu.

Türkiye Japonya’yı yenerse final rakibi kim? Finalde güçlü rakipler var

TÜRKİYE JAPONYA'YI YENERSE FİNAL RAKİBİ KİM?

Türkiye Japonya’yı mağlup etmesi halinde Dünya Şampiyonası finaline adını yazdıracak. Finalde ise yarı finalin diğer eşleşmesinden çıkacak takım ile mücadele edecek. Bu eşleşmede İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

Türkiye Japonya’yı yenerse final rakibi kim? Finalde güçlü rakipler var

Son organizasyonun bronz madalyalısı İtalya, çeyrek finalde Polonya’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Brezilya ise Fransa’yı 3-0 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı. İtalya ile Brezilya arasında oynanacak karşılaşması sonucunda Türkiye’nin final rakibi belli olacak.

Türkiye Japonya’yı yenerse final rakibi kim? Finalde güçlü rakipler var

TÜRKİYE JAPONYA'YI GEÇERSE, ELERSE KİMLE OYNAYACAK?

Ay-yıldızlılar Japonya’yı geçmeyi başarırsa finalde İtalya-Brezilya maçının kazananı ile karşılaşacak. Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanacak bu final mücadelesi, şampiyonluk yolunda son adım olacak.

Türkiye Japonya’yı yenerse final rakibi kim? Finalde güçlü rakipler var

İTALYA BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya ile Brezilya arasındaki yarı final karşılaşması Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele saat 15.30’da başlayacak. Çeyrek finalde Polonya’yı 3-0 mağlup eden İtalya, güçlü bir performans sergiledi.

Brezilya ise Fransa karşısında set vermeden galip gelerek yarı finale yükseldi. Son organizasyonun gümüş madalyalısı olan Brezilya ile bronz madalyalı İtalya arasında oynanacak yarı final karşılaşması, finalde Türkiye-Japonya maçının kazananı ile eşleşecek.

