Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Kanada voleybol maçı nerede izlenir, saat kaçta? Filenin Sultanları son grup maçına çıkıyor

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu mücadeleleri kapsamında bugün Türkiye ile Kanada karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından grup aşamasından son 16 turuna yükselen takımlar netlik kazanacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Kanada voleybol maçı nerede izlenir, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye Kanada voleybol maçı nerede izlenir, saat kaçta? Filenin Sultanları son grup maçına çıkıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 10:26

Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda son grup maçları oynanıyor. Son grup karşılaşmaları kapsamında bugün Filenin Sultanları, ile karşı karşıya gelecek.

Son 16 turuna kalmayı garantileyen Filenin Sultanları grubu lider olarak bitirip, avantaj elde etmek için çıkacak. Kritik karşılaşma öncesinde vatandaşlar tarafından - Kanada voleybol maçı nerede izlenir, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

Türkiye Kanada voleybol maçı nerede izlenir, saat kaçta? Filenin Sultanları son grup maçına çıkıyor

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NEREDE İZLENİR?

Tayland'ın Nakhon Tatchasima kentinde bulunan Korat Chatchai Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Türkiye - Kanada voleybol maçı ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmayı vatandaşlar TRT 1 aracılığıyla canlı ve şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

Türkiye Kanada voleybol maçı nerede izlenir, saat kaçta? Filenin Sultanları son grup maçına çıkıyor

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu 3. maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Kanada karşılaşması, bugün (27 Ağustos 2025 Çarşamba) saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

Karşılaşmada Filenin Sultanları galibiyet alırsa gruptan birinci olarak çıkmayı garantileyecek ve D Grubu'nun ikincisi ile son 16 turunda karşılaşacak.

ETİKETLER
#Voleybol
#Türkiye
#trt 1
#kanada
#canlı yayın
#Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.