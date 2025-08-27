Türkiye Kanada voleybol maçı nerede izlenir, saat kaçta? Filenin Sultanları son grup maçına çıkıyor

Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son grup maçları oynanıyor. Son grup karşılaşmaları kapsamında bugün Filenin Sultanları, Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Son 16 turuna kalmayı garantileyen Filenin Sultanları grubu lider olarak bitirip, avantaj elde etmek için çıkacak. Kritik karşılaşma öncesinde vatandaşlar tarafından Türkiye - Kanada voleybol maçı nerede izlenir, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NEREDE İZLENİR?

Tayland'ın Nakhon Tatchasima kentinde bulunan Korat Chatchai Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Türkiye - Kanada voleybol maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmayı vatandaşlar TRT 1 aracılığıyla canlı ve şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu 3. maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Kanada karşılaşması, bugün (27 Ağustos 2025 Çarşamba) saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

Karşılaşmada Filenin Sultanları galibiyet alırsa gruptan birinci olarak çıkmayı garantileyecek ve D Grubu'nun ikincisi ile son 16 turunda karşılaşacak.