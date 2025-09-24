Türkiye Polonya voleybol çeyrek final maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri yarı final bileti için maça çıkıyor

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda, A Milli Erkek Voleybol Takımımız grupları namağlup olarak tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya gelen Filenin Efeleri, rakibini 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletinin sahibi oldu.

Çeyrek finalde ise A Milli Erkek Voleybol Takımımız bugün dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak olan Türkiye - Polonya çeyrek final maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Aynı zamanda vatandaşlar TRT 1'in resmi internet sitesi üzerinden karşılaşmayı canlı izleyebilecekler.

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final turu kapsamında oynanacak olan Türkiye - Polonya maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak.

Karşılaşmada 3 sete ulaşan takım yarı final biletinin sahibi olacak. Filenin Efeleri yarı finale çıkarsa İtalya - Belçika karşılaşmasının kazananı ile mücadele edecek.