24°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Polonya voleybol çeyrek final maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri yarı final bileti için maça çıkıyor

Filenin Efeleri, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek final maçları kapsamında bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Erkek Voleybol Takımımız karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa tarihi bir başarıya imza atmış olacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Polonya çeyrek final maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda, A Milli Erkek Takımımız grupları namağlup olarak tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya gelen Filenin Efeleri, rakibini 3-1 mağlup ederek biletinin sahibi oldu.

Çeyrek finalde ise A Milli Erkek Voleybol Takımımız bugün dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak olan Türkiye - Polonya çeyrek final maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Aynı zamanda vatandaşlar TRT 1'in resmi internet sitesi üzerinden karşılaşmayı canlı izleyebilecekler.

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final turu kapsamında oynanacak olan Türkiye - Polonya maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 15.00'te başlayacak.

Karşılaşmada 3 sete ulaşan takım yarı final biletinin sahibi olacak. Filenin Efeleri yarı finale çıkarsa İtalya - Belçika karşılaşmasının kazananı ile mücadele edecek.

