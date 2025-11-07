Menü Kapat
Benim Sayfam
17°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? 7 Kasım ülke puanı sıralaması güncellendi

Temsilcimilerimiz Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi mücadeleleri sona erdi. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz bu haftayı galibiyet ile kapatırken, Avrupa Ligi'nde ise beraberlik aldık. Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor.

Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? 7 Kasım ülke puanı sıralaması güncellendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 09:26

'nde bu hafta temsilcimiz , Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ülke puanında rakiplerimizden olan Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0 deplasmanda mağlup etti.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz ise Çekya takımı Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Ülke puanında hemen arkamızdan bizi takip eden Çekya ekibiyle sarı-lacivertliler 0-0 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde temsilcimiz ise Hamrun Spartans ile karşılaştı. Mücadelede Samsunspor, Malta ekibi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaların ardından vatandaşlar tarafından Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada olduğu araştırılmaya başlandı.

Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? 7 Kasım ülke puanı sıralaması güncellendi

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI KAÇINCI SIRADA 7 KASIM?

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 47,000 puanla 7. sırada yer alıyor. Galatasaray ve Samsunspor'un aldığı galibiyet ve Fenerbahçe'nin ise beraberliğinin ardından bu hafta ülke puanımız 1,000 puan arttı.

En yakın rakibimiz Çekya ise bu hafta sadece 0,800 puan kazanabildi. Çekya 43,100 puanla 10. sırada yer alıyor. Türkiye matematiksel olarak bu sezon neredeyse UEFA ülke puanında dokuzunculuğugarantiledi.

UEFA ülke puanı sıralamasının tamamı ise şöyle:

  1. İngiltere - 100,783
  2. İtalya - 89,088
  3. İspanya - 83,328
  4. Almanya - 79,974
  5. Fransa - 71,819
  6. Hollanda - 64,033
  7. Portekiz - 60,666
  8. Belçika - 56,950
  9. Türkiye - 47,000
  10. Çekya - 43,100
Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? 7 Kasım ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA ÜLKE PUANINA EN ÇOK HANGİ TAKIM KATKI YAPTI?

UEFA ülke puanına güncel olarak en çok katkı yapan takım 52,250 puan ile Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin hemen arkasından ise 47,750 puan ile Galatasaray geliyor. Başakşehir 19,500 puanla üçüncü sırada yer alırken Beşiktaş ise 15,500 ile 4. sırada bulunuyor. Sivasspor 12,500 puanla 5. sırada, Trabzonspor ise 11,000 puanla 6. sırada yer alıyor.

TGRT Haber
