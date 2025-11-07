Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? 7 Kasım ülke puanı sıralaması güncellendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta temsilcimiz Galatasaray, Ajax ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ülke puanında rakiplerimizden olan Hollanda ekibi Ajax'ı 3-0 deplasmanda mağlup etti.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe ise Çekya takımı Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Ülke puanında hemen arkamızdan bizi takip eden Çekya ekibiyle sarı-lacivertliler 0-0 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor ise Hamrun Spartans ile karşılaştı. Mücadelede Samsunspor, Malta ekibi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaların ardından vatandaşlar tarafından Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada olduğu araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI KAÇINCI SIRADA 7 KASIM?

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında 47,000 puanla 7. sırada yer alıyor. Galatasaray ve Samsunspor'un aldığı galibiyet ve Fenerbahçe'nin ise beraberliğinin ardından bu hafta ülke puanımız 1,000 puan arttı.

En yakın rakibimiz Çekya ise bu hafta sadece 0,800 puan kazanabildi. Çekya 43,100 puanla 10. sırada yer alıyor. Türkiye matematiksel olarak bu sezon neredeyse UEFA ülke puanında dokuzunculuğugarantiledi.

UEFA ülke puanı sıralamasının tamamı ise şöyle:

İngiltere - 100,783 İtalya - 89,088 İspanya - 83,328 Almanya - 79,974 Fransa - 71,819 Hollanda - 64,033 Portekiz - 60,666 Belçika - 56,950 Türkiye - 47,000 Çekya - 43,100

UEFA ÜLKE PUANINA EN ÇOK HANGİ TAKIM KATKI YAPTI?

UEFA ülke puanına güncel olarak en çok katkı yapan takım 52,250 puan ile Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin hemen arkasından ise 47,750 puan ile Galatasaray geliyor. Başakşehir 19,500 puanla üçüncü sırada yer alırken Beşiktaş ise 15,500 ile 4. sırada bulunuyor. Sivasspor 12,500 puanla 5. sırada, Trabzonspor ise 11,000 puanla 6. sırada yer alıyor.