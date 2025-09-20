Turkuaz Kart nedir kimlere verilir? Danilo Zanna’ya verilmesinin ardından gündem oldu

Masterchef’in tanınmış İtalyan şefi Danilo Zanna’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Turkuaz Kart takdim edildi.

Bu gelişmeyle birlikte Turkuaz Kart’ın faydaları ve kimlere verildiği de araştırılanlar arasında yer aldı.

TURKUAZ KART NEDİR?

Turkuaz Kart, Türkiye’de yüksek vasıflı yabancı çalışanlar ve yatırımcılar için oluşturulmuş, uzun süreli oturum ve çalışma iznini aynı anda sağlayan özel bir statüdür.

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş dönemi olmak şartıyla verilir.

TURKUAZ KART KİMLERE VERİLİR?

Turkuaz Kart, nitelikli iş gücü ve yatırımcıları Türkiye’ye kazandırmak, kritik alanlarda uluslararası yetenekleri çekmek ve küresel rekabet üstünlüğünü artırmak amacıyla hazırlandı.

Bu kapsamda sanayi, ticaret, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında uluslararası düzeyde başarı elde eden kişilere Turkuaz Kart sağlanıyor.