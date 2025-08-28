UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi öncesinde Türk takımlarının durumları netleşmeye başladı. Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir’in kaderi yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

UEFA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025/26 sezonu için lig aşaması kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından takımların hangi rakiplerle karşılaşacağı belli olacak. Fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

Fenerbahçe, Benfica’ya Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında 1-0 yenilerek elenmesinin ardından Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek. Sarı-lacivertlilerin yanı sıra Samsunspor, Panathinaikos karşısında başarılı olması halinde Avrupa Ligi’nde yer alacak. Samsun ekibi elenmesi durumunda ise yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi de Avrupa Ligi ile birlikte yapılacak. Play-off turunu geçmesi halinde Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir de bu kurada yer alacak. Kura çekiminde rakipler belirlense de maçların oynanacağı tarihler ve saatler daha sonra açıklanacak.

Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lausanne karşısında turu geçmesi halinde Konferans Ligi lig aşamasında yer alacak. İstanbul Başakşehir ise Romanya temsilcisi Universitatea Craiova’yı elemesi durumunda kura çekiminde yer alma hakkı kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Fenerbahçe’nin rakipleri, yapılacak Avrupa Ligi kura çekiminin ardından netleşecek. Sarı-lacivertli ekip, Benfica karşısında aldığı yenilgi sonrası yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

UEFA’nın belirlediği program doğrultusunda Fenerbahçe’nin rakiplerinin yanı sıra, Samsunspor’un da Avrupa’daki yol haritası belli olacak. Samsun ekibi Panathinaikos karşısında turu geçerse Avrupa Ligi, aksi durumda ise Konferans Ligi’nde mücadele edecek.

UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimleri UEFA TV ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler kura çekimini televizyon ve internet üzerinden takip edebilecek.