Hava Durumu
24°
 | Hüseyin Bahcivan

Ufuk Özkan sağlık durumu! İntihar girişiminde bulunduğu iddia edildi

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından vatandaşlar tarafından Ufuk Özkan'ın sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun sağlık durumu belli oldu.

15.09.2025
15.09.2025
saat ikonu 15:40

Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü 'ın teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Ekol TV'nin haberine göre ünlü oyuncu intihar girişimi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İddiaların ardından vatandaşlar tarafından Ufuk Özkan sağlık durumu merak edilmeye başlandı.

UFUK ÖZKAN SAĞLIK DURUMU

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in özel haberine göre ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Ufuk Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ünlü oyuncu Instagram hesabından son yaptığı paylaşımda yapay zekayla oluşturulan çocukluk haline sarıldığı bir fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafa ünlü oyuncu "bir varmış bir yokmuş" notu düşmüştü.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 yılında Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. Annesi Trabzonlu, babası ise Samsunlu olan Ufuk Özkan, aslen Çerkes asıllıdır.

Almanya'da büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Türkiye'ye geri dönüş yaptı. Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam eden Ufuk Özkan, Samsun Belediye Ortaokulu'ndan mezun oldu. 2001 yılında ise Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü tamamlayan Ufuk Özkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk yaptı.

Ufuk Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Geniş Aile dizisinde oynadığı Cevahir karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen ünlü oyuncu, 2005 yılında Nazan Güneş ile evlendi. 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanan çiftin Eren adında bir oğlu bulunuyor.

UFUK ÖZKAN HANGİ DİZİLERDE, FİLMLERDE OYNADI?

Ufuk Özkan'ın rol aldığı bazı filmler ve diziler ise şöyle:

  • Tatlı Hayat
  • Emret Komutanım
  • Benim Annem Bir Melek
  • Geniş Aile
  • Türk'ün Uzayla İmtihanı
  • Zengin Kız Fakir Oğlan
  • Aile İşi
  • Hayat Bazen Tatlıdır
  • Kalk Gidelim
  • Duy Beni
  • Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
  • Benim Güzel Ailem
  • Geniş Aile: Cevahir & Ulvi
  • Milyonluk Kuş
  • Sen Sağ Ben Selamet
  • Güzel İkili
  • Emret Komutanım Şah Mat
