Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Uğur Karaboğa’dan yeni nesil danışmanlık hamlesi

İnsan ve yönetim çözümleri alanında uzun yıllardır sektörde liderlik pozisyonlarında görev alan Uğur Karaboğa, 2025 yılı itibarıyla kendi girişimi olan UKX ile kariyerinde yeni bir döneme adım attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uğur Karaboğa’dan yeni nesil danışmanlık hamlesi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 17:17

İnsan kaynakları danışmanlığı ve organizasyonel dönüşüm alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Uğur Karaboğa, Yenibiris.com bünyesindeki yönetici ortaklık görevinden ayrılarak kendi girişimi olan UKXperience’ı (UKX) kurdu. UKX, insan ve yönetim çözümleri merkezi olarak insan kaynakları, yetenek kazanımı, organizasyonel dönüşüm, yapay zeka çözümleri ve eğitim gelişim başlıklarında hizmetler sunacak. Ayrıca farklı alanlarda yatırımcı ve girişimci rolünde yeni oluşumlara liderlik edecek.

Marmara Üniversitesi İşletme Enformatiği bölümü mezunu olan Karaboğa, daha sonrası yönetim organizasyon alanında “İnsan Kaynakları Alanında Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanımı” konusunda hazırladığı tez çalışması ile yüksek lisans derecesi aldı. Türkiye’nin büyük şirketleri bünyesinde genç yetenek programları, insan kaynakları dönüşüm projeleri ve yapay zeka destekli mülakat sistemleri gibi birçok alanda önemli sorumluluklar üstlendi. Yurt dışı deneyimleri kapsamında Katar, Malezya, Kazakistan ve Azerbaycan’da kamu ve özel sektör iş gücü projelerini yönetti.

2023 yılında yenibiris.com’un yeniden yapılanma sürecinde liderlik üstlenen Karaboğa, şirketin strateji, ekip ve dijital altyapı dönüşümünü yönetti. İş zirveleri, insan kaynakları yayınları ve panellerle sektörel gelişim süreçlerine katkı sağladı. UKX bünyesinde oluşturulan yeni hizmet ekosistemi ile, Karaboğa liderliğinde kurulan UKX’in kısa vadede hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda aktif bir oyuncu olması hedeflenmektedir.

ETİKETLER
#yatırım
#girişimcilik
#yapay-zeka
#Insan Kaynakları
#Organizasyonel Dönüşüm
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.