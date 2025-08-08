Uğur Karaboğa’dan yeni nesil danışmanlık hamlesi

İnsan kaynakları danışmanlığı ve organizasyonel dönüşüm alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Uğur Karaboğa, Yenibiris.com bünyesindeki yönetici ortaklık görevinden ayrılarak kendi girişimi olan UKXperience’ı (UKX) kurdu. UKX, insan ve yönetim çözümleri merkezi olarak insan kaynakları, yetenek kazanımı, organizasyonel dönüşüm, yapay zeka çözümleri ve eğitim gelişim başlıklarında hizmetler sunacak. Ayrıca farklı alanlarda yatırımcı ve girişimci rolünde yeni oluşumlara liderlik edecek.

Marmara Üniversitesi İşletme Enformatiği bölümü mezunu olan Karaboğa, daha sonrası yönetim organizasyon alanında “İnsan Kaynakları Alanında Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanımı” konusunda hazırladığı tez çalışması ile yüksek lisans derecesi aldı. Türkiye’nin büyük şirketleri bünyesinde genç yetenek programları, insan kaynakları dönüşüm projeleri ve yapay zeka destekli mülakat sistemleri gibi birçok alanda önemli sorumluluklar üstlendi. Yurt dışı deneyimleri kapsamında Katar, Malezya, Kazakistan ve Azerbaycan’da kamu ve özel sektör iş gücü projelerini yönetti.

2023 yılında yenibiris.com’un yeniden yapılanma sürecinde liderlik üstlenen Karaboğa, şirketin strateji, ekip ve dijital altyapı dönüşümünü yönetti. İş zirveleri, insan kaynakları yayınları ve panellerle sektörel gelişim süreçlerine katkı sağladı. UKX bünyesinde oluşturulan yeni hizmet ekosistemi ile, Karaboğa liderliğinde kurulan UKX’in kısa vadede hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda aktif bir oyuncu olması hedeflenmektedir.