Uğurcan Çakır bonvervis bedeli ve maaşı! Galatasaray Uğurcan Çakır'a ne kadar ödeyecek?

Trabzonspor'un kalecisi olan Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu. Çakır, duygusal bir paylaşım ile takımına veda ederken Galatasaray'ın ne kadar ödeyeceği de belli oldu.

UĞURCAN ÇAKIR BONSERVİS BEDELİ VE MAAŞI

Yaz transfer dönemine damga vuran Uğurcan Çakır transferinde son durum belli oldu. Sarı kırmızılı ekibe katılan Çakır için sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000.-EUR garanti bedel ve 3.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV Dahil 36.000.000.-EUR ödeme yapılacak.

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000.-EUR garanti bedel ve 3.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV Dahil 36.000.000.-EUR ödeme yapacaktır."

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın 33 milyon avro garanti bedeli ve 3 milyon avrı şarta bağlı bonuk olmak üzere toplamda KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapılacağı öğrenildi.

GALATASARAY UĞURCAN ÇAKIR'A NE KADAR ÖDEYECEK?

Trabzonspor'un eski kalecisi olan Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu. Yaz transfer döneminde adından söz ettiren Çakır'ın eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödeneceği belirtildi. Galatasaray Kulübü, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılı ekip anlaşmanın detaylarını paylaştı. futbolcu için net 27 milyon 500 bin avro ücret ile KDV ödeneceği belirtilirken bu sezon 110 milyon, 2026-2027'de 120, 2027-2028'de 130, 2028-2029'da 140 ve 2029-2030'da da 150 milyon lira garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada yer alan alan ifadeler şöyle:

"Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2029/2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL,

2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL,

2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."