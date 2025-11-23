Menü Kapat
Hava Durumu
15°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Uludağ'da kar var mı? MGM Uludağ 23 Kasım 2025 hava durumu

Havaların soğumasıyla birlikte kış turizmi de başladı. Vatandaşların kış aylarında en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Uludağ'da kar var mı gündem oldu. MGM tarafından 23 Kasım 2025 Uludağ hava durumu raporu yayımlandı.

Uludağ'da kar var mı? MGM Uludağ 23 Kasım 2025 hava durumu
Kış mevsiminin popüler tatil noktalarından biri olan merkezlerindeki kar durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Özellikle hafta sonu kayak tatili yapmak isteyen vatandaşlar tarafından 'da kar var mı merak ediliyor.

Uludağ'da kar var mı? MGM Uludağ 23 Kasım 2025 hava durumu

ULUDAĞ'DA KAR VAR MI 23 KASIM?

MGM tarafından paylaşılan verilere göre 23 Kasım 2025 Pazar günü Uludağ'da havanın çok bulutlu olması bekleniyor. 28 Kasım 2025 Cuma gününe kadar Uludağ'da görülmüyor. Havanın hafta boyunca genel olarak yağmurlu ve parçalı bulutlu olacağı belirtiliyor.

Uludağ'da kar var mı? MGM Uludağ 23 Kasım 2025 hava durumu

ULUDAĞ HAVA DURUMU

MGM tarafından paylaşılan verilerine göre Uludağ'da bir süre daha kar beklenmiyor. Önümüzdeki hafta boyunca havanın 2 ila 9 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 24 Kasım Pazartesi yağışı beklenirken, 25-26-27 Kasım tarihlerinde ise parçalı bulutlu hava görülecek. 28 Kasım Cuma günü ise tkerardan yağmur bekleniyor.

MGM tarafından paylaşılan verilerine göre Uludağ'ın 5 günlük raporu şöyle:

Uludağ'da kar var mı? MGM Uludağ 23 Kasım 2025 hava durumu
