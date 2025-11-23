Uludağ'da kar var mı? MGM Uludağ 23 Kasım 2025 hava durumu

Kış mevsiminin popüler tatil noktalarından biri olan kayak merkezlerindeki kar durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Özellikle hafta sonu kayak tatili yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Uludağ'da kar var mı merak ediliyor.

ULUDAĞ'DA KAR VAR MI 23 KASIM?

MGM tarafından paylaşılan verilere göre 23 Kasım 2025 Pazar günü Uludağ'da havanın çok bulutlu olması bekleniyor. 28 Kasım 2025 Cuma gününe kadar Uludağ'da kar yağışı görülmüyor. Havanın hafta boyunca genel olarak yağmurlu ve parçalı bulutlu olacağı belirtiliyor.

ULUDAĞ HAVA DURUMU

MGM tarafından paylaşılan verilerine göre Uludağ'da bir süre daha kar beklenmiyor. Önümüzdeki hafta boyunca havanın 2 ila 9 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 24 Kasım Pazartesi yağmur yağışı beklenirken, 25-26-27 Kasım tarihlerinde ise parçalı bulutlu hava görülecek. 28 Kasım Cuma günü ise tkerardan yağmur bekleniyor.

MGM tarafından paylaşılan verilerine göre Uludağ'ın 5 günlük hava durumu raporu şöyle: