Yapay zekâyla telifli görsel kopyalayan kullanıcıya dava açıldı

Metinden görsel üreten yapay zekâ araçları son yıllarda o kadar yaygınlaştı ki, artık Photoshop’ta saatlerce uğraşmadan birkaç komutla görsel üretmek mümkün. Ama işte bu kolaylık, telifli içeriklerin izinsiz şekilde yeniden üretilmesi gibi ciddi sorunları da beraberinde getiriyor.
Uzun süredir birçok telif hakkı kuruluşu, bu teknolojilerin sınırları zorladığını ve ihlallere kapı araladığını söylüyordu. Yapay zekâ şirketleri de bu baskılar nedeniyle bazı önlemler almak zorunda kalmıştı. Ancak şimdi konu ilk kez bireysel kullanıcı düzeyine taşınmış durumda.
Japonya’da 27 yaşındaki bir kullanıcı, Stable Diffusion ile bir markaya ait görselleri neredeyse birebir kopyalayarak kitap kapağı şeklinde satışa çıkardı. Bunun üzerine hakkında dava açıldı. Uzmanlara göre bu dava, yapay zekâ alanında “ilk bireysel telif davası” olarak kayıtlara geçebilir.
Savcılar, sanığın yaklaşık 10 bin prompt kullanarak aynı markanın görsellerini yeniden üretmeye çalıştığını ve Stable Diffusion’ı adeta bir “kopyalama makinesine” çevirdiğini düşünüyor. Eğer bu iddialar kanıtlanırsa kullanıcının ciddi bir cezayla karşılaşabileceği ifade ediliyor.
Uzmanlar, her gün farklı bir komut girip görsel oluşturmanın hukuken sorun yaratmadığını, ancak belirli bir markanın binlerce kez yeniden üretilmesinin açık bir ihlal anlamına geldiğini söylüyor. Kısacası bir deneme yapmakla sistemli bir şekilde kopyalama arasında uçurum var.
Davanın nasıl sonuçlanacağı belirsiz olsa da, pek çok uzmana göre bu süreç, dünyada bireysel yapay zekâ kullanımıyla ilgili alışkanlıkları değiştirebilir. Hatta kimi yorumcular, “AI ile görsel üretimi çağı için dönüm noktası olabilir” diyor.