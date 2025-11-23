Yapay zekâyla telifli görsel kopyalayan kullanıcıya dava açıldı

STABLE DİFFUSİON İLE MARKA GÖRSELİ KOPYALADI, SATIŞA SUNDU

Japonya’da 27 yaşındaki bir kullanıcı, Stable Diffusion ile bir markaya ait görselleri neredeyse birebir kopyalayarak kitap kapağı şeklinde satışa çıkardı. Bunun üzerine hakkında dava açıldı. Uzmanlara göre bu dava, yapay zekâ alanında “ilk bireysel telif davası” olarak kayıtlara geçebilir.

Savcılar, sanığın yaklaşık 10 bin prompt kullanarak aynı markanın görsellerini yeniden üretmeye çalıştığını ve Stable Diffusion’ı adeta bir “kopyalama makinesine” çevirdiğini düşünüyor. Eğer bu iddialar kanıtlanırsa kullanıcının ciddi bir cezayla karşılaşabileceği ifade ediliyor.