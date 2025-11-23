Volkswagen yeni Passat’ı tanıttı: Baştan aşağı yenilendi

1.5 LİTRELİK MOTOR VE GÜÇLÜ ELEKTRİK ÜNİTESİ

Sergilenen modelde 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile elektrik motorunun oluşturduğu hibrit sistem bulunuyor. EA211 ailesine ait 1.5T EVO II motor 95 kW güç üretiyor. Elektrik motorunun gücü ise 145 kW seviyesinde. Bu kombinasyonun hem performansı yüksek tuttuğu hem de daha verimli bir enerji tüketimi sunduğu belirtiliyor.