15°
Volkswagen yeni Passat’ı tanıttı: Baştan aşağı yenilendi

Volkswagen Passat ePro

Volkswagen, Passat ailesine yepyeni bir soluk getirerek ePro modelini Çin’de görücüye çıkardı. SAIC ile ortak geliştirilen bu versiyon, markanın elektriklenme sürecinde attığı güçlü adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Dış tasarımda önceki Passsat nesillerinden alışık olduğumuz sade ama güçlü çizgi korunmuş. Ön bölümde ince LED gündüz farları ve bunları birbirine bağlayan ışık şeridi hemen göze çarpıyor. Markanın elektrikli kimliğini vurgulayan aydınlatmalı Volkswagen logosu da tasarıma modern bir dokunuş katmış.

Arka kısımda ise Çin pazarına özel modellerde sıkça gördüğümüz tek parça stop grubu kullanılmış. Açıkçası bu tasarım, Passat’ın bilinen duruşunu biraz daha gençleştiriyor diyebiliriz.

İÇ MEKÂNDA SADE AMA MODERN BİR YAKLAŞIM

Kabinin içinde sade bir düzen hâkim. Büyük dijital gösterge paneli ve geniş multimedya ekranı sürücüyü karşılıyor. Fiziksel tuşların neredeyse tamamen ortadan kalktığını görmek mümkün. Direksiyon ve kapılardaki birkaç düğme dışında her şey merkezi ekrandan yönetilecek gibi duruyor.

1.5 LİTRELİK MOTOR VE GÜÇLÜ ELEKTRİK ÜNİTESİ

Sergilenen modelde 1.5 litrelik turbo benzinli motor ile elektrik motorunun oluşturduğu hibrit sistem bulunuyor. EA211 ailesine ait 1.5T EVO II motor 95 kW güç üretiyor. Elektrik motorunun gücü ise 145 kW seviyesinde. Bu kombinasyonun hem performansı yüksek tuttuğu hem de daha verimli bir enerji tüketimi sunduğu belirtiliyor.

