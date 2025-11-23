Musluk bataryalarınız ilk günkü haline dönsün! Bu yöntem kireç ve su lekelerini anında çıkartıyor

MUCİZEVİ YÖNTEM: SİRKE SARGISI İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

İnatçı kireç lekeleriyle savaşta en etkili silahınız beyaz sirkedir ancak sirkeyi sadece yüzeye döküp silmek, zorlu kireçler için yeterli olmayabilir. Sirkenin kireci çözebilmesi için yüzeyle temas süresini artırmak gerekir ve işte bu noktada "sirke sargısı" yöntemi devreye girer. Bu yöntemi uygulamak için kağıt havluları veya temiz bir bezi beyaz sirkeye iyice batırıp ıslattıktan sonra, bu ıslak havluları musluk bataryasının kireçli bölgelerine, özellikle de suyun aktığı ağız kısmına ve bataryanın dibine sarmalısınız. Sirkenin buharlaşmasını önlemek ve etkisini artırmak için havluların üzerine bir buzdolabı poşeti geçirebilir veya lastik bir toka ile sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık bir saat, çok yoğun kireçlerde ise bir gece bekletmek, asidin kireç taşlarını tamamen yumuşatmasını sağlar. Bekleme süresinin sonunda havluları kaldırdığınızda, kireç tabakasının kendiliğinden çözüldüğünü ve döküldüğünü göreceksiniz. Kalan kalıntıları eski bir diş fırçasıyla nazikçe fırçalayarak bataryanızın kıvrımlarını bile ilk günkü gibi tertemiz yapabilirsiniz.