Musluk bataryalarınız ilk günkü haline dönsün! Bu yöntem kireç ve su lekelerini anında çıkartıyor

Banyonuzun veya mutfağınızın yıldızı olması gereken musluk bataryaları, zamanla suyun kireci ve sabun kalıntılarıyla kaplanarak matlaşır. Ne kadar ovalasanız da çıkmayan o inatçı beyaz lekeler ve su izleri, temizliğin verdiği ferahlık hissini gölgeler. Ancak ağır kimyasallar kullanmadan, mutfağınızdaki iki basit malzemeyle bataryalarınızı ayna gibi parlatmanız mümkün. İşte profesyonel temizlikçilerin sırrı olan o doğal yöntem ve krom yüzeyleri korumanın püf noktaları.
Ev temizliğinde en sinir bozucu anlardan biri, saatlerce uğraşıp temizlediğiniz banyonun, muslukların üzerindeki o inatçı kireç lekeleri yüzünden hala kirli görünmesidir. Türkiye'deki şebeke sularının sertlik derecesinin yüksek olması, kalsiyum ve magnezyum birikintilerinin bataryalar üzerinde hızla beyaz ve sert bir tabaka oluşturmasına neden olur. Çoğu kişi bu sorunu çözmek için kireç sökücü kimyasallara sarılır; ancak bu kimyasallar, zamanla bataryanın krom kaplamasını aşındırarak geri dönülmez kararmalara yol açabilir. Oysa ki, sorunun çözümü doğanın kimyasında, yani asidik ve bazik reaksiyonların gücünde saklıdır. Sirke ve karbonat gibi basit malzemelerle uygulayacağınız "sargılama" tekniği, en eski ve en katılaşmış kireç tabakalarını bile zahmetsizce çözebilir.
Musluk bataryaları genellikle pirinç üzerine krom kaplama yapılarak üretilir ve bu parlak yüzey, estetik duruşunun yanı sıra aslında oldukça hassastır. Su buharlaştığında geride bıraktığı mineraller, yani kireç, bu yüzeye adeta yapışır ve sertleşir. Sert süngerler veya telli ovma aparatları kullanmak, kireci kazırken krom yüzeyde mikro çizikler oluşturur. Bu çizikler zamanla kararır ve bataryanızın eski görünmesine neden olur. Ayrıca, klor içeren ağır ağartıcılar, kromun kimyasal yapısını bozarak "yanık" lekeleri oluşturabilir. Bu nedenle, kireci fiziksel güçle değil, kimyasal reaksiyonla çözmek en güvenli ve etkili yoldur. Doğal asitler, kirecin bazik yapısını nötralize ederek yüzeyden akıp gitmesini sağlar.
Eğer musluklarınızda sadece kireç değil, aynı zamanda matlaşma sorunu da varsa, limon ve karbonat ikilisini kullanarak inanılmaz bir parlaklık elde edebilirsiniz. Yarım limonu kesip üzerine biraz karbonat serptikten sonra, limonun asidik yapısı ve karbonatın hafif aşındırıcı peeling etkisi, krom yüzeydeki matlığı alarak ışıltı sağlar. Karbonatlı limonu bataryanın her yerine sürdükten sonra ılık suyla durulamak, sadece temizlemekle kalmaz, aynı zamanda banyonuzda taze ve doğal bir koku bırakır. Ancak bu yöntemi uygularken, yüzeyi çizmemek için karbonatı bastırmadan uygulamaya özen göstermelisiniz.
İnatçı kireç lekeleriyle savaşta en etkili silahınız beyaz sirkedir ancak sirkeyi sadece yüzeye döküp silmek, zorlu kireçler için yeterli olmayabilir. Sirkenin kireci çözebilmesi için yüzeyle temas süresini artırmak gerekir ve işte bu noktada "sirke sargısı" yöntemi devreye girer. Bu yöntemi uygulamak için kağıt havluları veya temiz bir bezi beyaz sirkeye iyice batırıp ıslattıktan sonra, bu ıslak havluları musluk bataryasının kireçli bölgelerine, özellikle de suyun aktığı ağız kısmına ve bataryanın dibine sarmalısınız. Sirkenin buharlaşmasını önlemek ve etkisini artırmak için havluların üzerine bir buzdolabı poşeti geçirebilir veya lastik bir toka ile sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık bir saat, çok yoğun kireçlerde ise bir gece bekletmek, asidin kireç taşlarını tamamen yumuşatmasını sağlar. Bekleme süresinin sonunda havluları kaldırdığınızda, kireç tabakasının kendiliğinden çözüldüğünü ve döküldüğünü göreceksiniz. Kalan kalıntıları eski bir diş fırçasıyla nazikçe fırçalayarak bataryanızın kıvrımlarını bile ilk günkü gibi tertemiz yapabilirsiniz.
Temizlemek kadar, o temizliği korumak da önemlidir ve bataryalarınızı pırıl pırıl yaptıktan sonra, su lekelerinin yeniden oluşmasını geciktirmek için harika bir ipucu vardır. Bir parça yağlı pişirme kağıdını alıp, temizleyip kuruladığınız musluk bataryasının üzerine sürterek cilalamak, yüzeyde mucizeler yaratır. Yağlı kağıdın üzerindeki ince mum tabakası, bataryanın üzerinde görünmez, hidrofobik yani su itici bir bariyer oluşturur. Bu bariyer sayesinde su damlaları yüzeyde tutunamaz ve kayıp gider. Böylece kireç lekelerinin oluşumu önemli ölçüde azalır ve bataryanız çok daha uzun süre parlak kalır.
En etkili yöntem, aslında en basit olanıdır ve musluk bataryalarının üzerindeki su damlacıklarını, kullandıktan hemen sonra mikrofiber bir bezle kurulamak, kireç oluşumunu kaynağında engeller. Su buharlaşmadan bezle alındığında, mineraller yüzeye çökme fırsatı bulamaz. Banyonuzda musluğun yakınında küçük bir mikrofiber bez bulundurmak ve elinizi yıkadıktan sonra saniyeler içinde bataryayı silmek, sizi saatlerce sürecek ovalama zahmetinden kurtarır. Bu basit alışkanlık, bataryalarınızın ömrünü uzatır ve her zaman misafir gelmeye hazırmış gibi parlamasını sağlar. Doğru yöntemler ve basit malzemelerle, kireçlenmiş ve matlaşmış musluklarınızı yenilemek ne pahalıdır ne de zordur; evinizdeki sirke ve karbonatın gücünü kullanarak, banyonuzda hijyenik ve göz alıcı bir parlaklık yakalayabilirsiniz.