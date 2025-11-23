Menü Kapat
Kasım 23, 2025 12:00
Musluk bataryalarınız ilk günkü haline dönsün! Bu yöntem kireç ve su lekelerini anında çıkartıyor

Banyonuzun veya mutfağınızın yıldızı olması gereken musluk bataryaları, zamanla suyun kireci ve sabun kalıntılarıyla kaplanarak matlaşır. Ne kadar ovalasanız da çıkmayan o inatçı beyaz lekeler ve su izleri, temizliğin verdiği ferahlık hissini gölgeler. Ancak ağır kimyasallar kullanmadan, mutfağınızdaki iki basit malzemeyle bataryalarınızı ayna gibi parlatmanız mümkün. İşte profesyonel temizlikçilerin sırrı olan o doğal yöntem ve krom yüzeyleri korumanın püf noktaları.

Ev temizliğinde

Ev temizliğinde en sinir bozucu anlardan biri, saatlerce uğraşıp temizlediğiniz banyonun, muslukların üzerindeki o inatçı kireç lekeleri yüzünden hala kirli görünmesidir. Türkiye'deki şebeke sularının sertlik derecesinin yüksek olması, kalsiyum ve magnezyum birikintilerinin bataryalar üzerinde hızla beyaz ve sert bir tabaka oluşturmasına neden olur. Çoğu kişi bu sorunu çözmek için kireç sökücü kimyasallara sarılır; ancak bu kimyasallar, zamanla bataryanın krom kaplamasını aşındırarak geri dönülmez kararmalara yol açabilir. Oysa ki, sorunun çözümü doğanın kimyasında, yani asidik ve bazik reaksiyonların gücünde saklıdır. Sirke ve karbonat gibi basit malzemelerle uygulayacağınız "sargılama" tekniği, en eski ve en katılaşmış kireç tabakalarını bile zahmetsizce çözebilir.

KİREÇ LEKELERİNİN İNATÇI DOĞASI VE KROMUN HASSASİYETİ

Musluk bataryaları genellikle pirinç üzerine krom kaplama yapılarak üretilir ve bu parlak yüzey, estetik duruşunun yanı sıra aslında oldukça hassastır. Su buharlaştığında geride bıraktığı mineraller, yani kireç, bu yüzeye adeta yapışır ve sertleşir. Sert süngerler veya telli ovma aparatları kullanmak, kireci kazırken krom yüzeyde mikro çizikler oluşturur. Bu çizikler zamanla kararır ve bataryanızın eski görünmesine neden olur. Ayrıca, klor içeren ağır ağartıcılar, kromun kimyasal yapısını bozarak "yanık" lekeleri oluşturabilir. Bu nedenle, kireci fiziksel güçle değil, kimyasal reaksiyonla çözmek en güvenli ve etkili yoldur. Doğal asitler, kirecin bazik yapısını nötralize ederek yüzeyden akıp gitmesini sağlar.

4
IŞILTIYI ARTIRAN DOKUNUŞ: LİMON VE KARBONATIN GÜCÜ

5
MUCİZEVİ YÖNTEM: SİRKE SARGISI İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

6
GELECEKTEKİ LEKELERE KALKAN: YAĞLI KAĞIT SIRRI

7
PARLAKLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: KURULAMA ALIŞKANLIĞI

