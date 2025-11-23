İngiltere’den lazer silahı hamlesi: DragonFire hazırlanıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Birleşik Krallık’ın üzerinde yıllardır çalıştığı yüksek güçlü lazer silahı DragonFire, son testlerde adeta gövde gösterisi yaptı. Saatte 650 kilometre hızla uçan insansız hava araçlarını tek tek düşüren sistem, bu başarı sonrası resmen üretim sürecine geçti. Hükümet, DragonFire’ın 2027’de Kraliyet Donanması’na teslim edilmesi için MBDA ile 316 milyon sterlinlik yeni bir anlaşma imzaladı.
Savunma Bakanlığı’nın İskoçya’daki Hebrides Range test alanında yapılan denemelerde, ufuk çizgisinin ötesindeki ilk gerçek hedefler başarıyla imha edildi. Açıkçası silahın hassasiyeti de ayrı bir hikâye… Bakanlık, DragonFire’ın 1 kilometre mesafeden madeni para büyüklüğünde bir noktayı vurabildiğini söylüyor.
DragonFire’ın en dikkat çekici yanlarından biri ise maliyeti. Atış başına yalnızca 10 sterlin, yani yaklaşık 13 dolar. Yüz binlerce dolar maliyeti olan klasik hava savunma füzeleriyle karşılaştırınca bu rakam, donanma için ciddi bir avantaj sağlıyor. Hele ki yoğun dron saldırılarının giderek arttığı düşünülürse, gemilere ekstra bir dayanıklılık kazandıracağı ortada.
Hızlandırılmış teslimat programı kapsamında sistem, 2027’de bir Type 45 muhrip üzerinde ilk kez kullanılmaya başlanacak. Normalde çok daha geç hayata geçmesi beklenen proje, takvimden yaklaşık 5 yıl erkene çekilmiş durumda. Denemelerde kullanılan yapı; QinetiQ’in 50 kilovat sınıfı lazeri, Leonardo’nun yüksek hassasiyetli ışın yönlendiricileri ve MBDA’nın gelişmiş komuta-kontrol yazılımıyla bir araya geliyor.