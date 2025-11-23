İngiltere’den lazer silahı hamlesi: DragonFire hazırlanıyor

TYPE 45 MUHRİPLERİNE ENTEGRE EDİLECEK

DragonFire’ın en dikkat çekici yanlarından biri ise maliyeti. Atış başına yalnızca 10 sterlin, yani yaklaşık 13 dolar. Yüz binlerce dolar maliyeti olan klasik hava savunma füzeleriyle karşılaştırınca bu rakam, donanma için ciddi bir avantaj sağlıyor. Hele ki yoğun dron saldırılarının giderek arttığı düşünülürse, gemilere ekstra bir dayanıklılık kazandıracağı ortada.