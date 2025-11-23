BMW’de görev yapan insansı robotlar emekli oldu

Şirketin paylaştığı verilere bakılırsa F.02’ler bu sınavı fazlasıyla vermiş. Robotlar; 30 binden fazla BMW X3’ün üretim sürecine katkı sağladı, ayrıca 90 binin üzerinde sac metal parçayı kutularından alıp ilgili bölümlere taşıdı. Figure AI CEO’su Brett Adcock, robotların çalışma sonrası çiziklerle, kirle ve sürtünme izleriyle kaplı fotoğraflarını paylaşarak “sanayi koşullarının gerçek yüzünü” gösterdi. Açıkçası robotların o yıpranmış hâli, yapılan testin ne kadar ciddi olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor.