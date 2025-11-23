BMW’de görev yapan insansı robotlar emekli oldu

Kategoriler
ABD merkezli robotik şirketi Figure AI, BMW’nin Spartanburg’daki dev üretim tesisinde görev yapan Figure 02 (F.02) insansı robotlarının resmen emekliye ayrıldığını duyurdu. Aslında bu robotlar sadece bir “demo” için orada değildi; 11 ay boyunca aktif üretim hattına dahil edilip, insanlarla aynı tempoda çalışabilirler mi diye test edildi.
Şirketin paylaştığı verilere bakılırsa F.02’ler bu sınavı fazlasıyla vermiş. Robotlar; 30 binden fazla BMW X3’ün üretim sürecine katkı sağladı, ayrıca 90 binin üzerinde sac metal parçayı kutularından alıp ilgili bölümlere taşıdı. Figure AI CEO’su Brett Adcock, robotların çalışma sonrası çiziklerle, kirle ve sürtünme izleriyle kaplı fotoğraflarını paylaşarak “sanayi koşullarının gerçek yüzünü” gösterdi. Açıkçası robotların o yıpranmış hâli, yapılan testin ne kadar ciddi olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor.
Yayımlanan görüntüler, robotların sadece laboratuvar ortamında kısa bir gösteri yapmadığını, aylarca süren vardiya sistemine dahil edildiğini doğruluyor. Figure AI, performans verilerini paylaşarak robotların kesintisiz üretim temposuna uyum sağlayabildiğini söyledi.
Kurulum süreci tamamlandıktan sonra F.02’ler hızlıca montaj hattına taşındı. İlk altı ay içinde tüm operasyonel gereksinimleri karşılar hâle geldiler. Onuncu aya gelindiğinde ise robotlar, tamamen bir işçi gibi tam vardiya düzenine geçti.
F.02’nin üretim hattındaki ana görevi oldukça kritik bir aşamayı kapsıyordu:
Parçaları kutularından alıp, 5 milimetrelik toleransla kaynak robotlarının çalıştığı bölüme yerleştirmek.
Yani iş biraz “milimetrik dikkat” gerektiriyordu. Parça doğru pozisyona getirildikten sonra kaynak işlemini geleneksel robotik kollar devraldı. Tüm bu sürecin çevrim süresi 84 saniyeydi ve bunun 37 saniyesini yalnızca yükleme işine ayırdılar. Şirketin açıklamasına göre doğruluk oranı yüzde 99’un üzerine çıkmış durumda.
Deneme süresince robotlar 1.250 saatten fazla çalıştı, toplamda 1.2 milyon adım atarak yaklaşık 320 kilometre yürüdüler. Hafta içi her gün 10 saatlik vardiya sistemi uygulandı.
Edinilen tecrübeler sonucunda yeni nesil robot Figure 03, özellikle alt kol bölgesinde tamamen yenilenmiş bir yapıyla geliştirildi. Bu modelde hem dağıtım kartı hem de hareketli kablolama sistemi ortadan kaldırılmış. Motor kontrolcülerinin doğrudan ana bilgisayara bağlanmasıyla daha dayanıklı ve daha sade bir yapı oluşturulmuş.