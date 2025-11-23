Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

BMW’de görev yapan insansı robotlar emekli oldu

Kasım 23, 2025 11:39
1
BMW insansı robot

ABD merkezli robotik şirketi Figure AI, BMW’nin Spartanburg’daki dev üretim tesisinde görev yapan Figure 02 (F.02) insansı robotlarının resmen emekliye ayrıldığını duyurdu. Aslında bu robotlar sadece bir “demo” için orada değildi; 11 ay boyunca aktif üretim hattına dahil edilip, insanlarla aynı tempoda çalışabilirler mi diye test edildi.

2

Şirketin paylaştığı verilere bakılırsa F.02’ler bu sınavı fazlasıyla vermiş. Robotlar; 30 binden fazla BMW X3’ün üretim sürecine katkı sağladı, ayrıca 90 binin üzerinde sac metal parçayı kutularından alıp ilgili bölümlere taşıdı. Figure AI CEO’su Brett Adcock, robotların çalışma sonrası çiziklerle, kirle ve sürtünme izleriyle kaplı fotoğraflarını paylaşarak “sanayi koşullarının gerçek yüzünü” gösterdi. Açıkçası robotların o yıpranmış hâli, yapılan testin ne kadar ciddi olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor.

3

ROBOTLAR GERÇEKTEN HAT ÜZERİNDE ÇALIŞTI

Yayımlanan görüntüler, robotların sadece laboratuvar ortamında kısa bir gösteri yapmadığını, aylarca süren vardiya sistemine dahil edildiğini doğruluyor. Figure AI, performans verilerini paylaşarak robotların kesintisiz üretim temposuna uyum sağlayabildiğini söyledi.

Kurulum süreci tamamlandıktan sonra F.02’ler hızlıca montaj hattına taşındı. İlk altı ay içinde tüm operasyonel gereksinimleri karşılar hâle geldiler. Onuncu aya gelindiğinde ise robotlar, tamamen bir işçi gibi tam vardiya düzenine geçti.

4

GÖREV: SAC METAL PARÇALARINI MİLİM SAPMADAN YERLEŞTİRMEK

F.02’nin üretim hattındaki ana görevi oldukça kritik bir aşamayı kapsıyordu:

Parçaları kutularından alıp, 5 milimetrelik toleransla kaynak robotlarının çalıştığı bölüme yerleştirmek.

5

Yani iş biraz “milimetrik dikkat” gerektiriyordu. Parça doğru pozisyona getirildikten sonra kaynak işlemini geleneksel robotik kollar devraldı. Tüm bu sürecin çevrim süresi 84 saniyeydi ve bunun 37 saniyesini yalnızca yükleme işine ayırdılar. Şirketin açıklamasına göre doğruluk oranı yüzde 99’un üzerine çıkmış durumda.

Deneme süresince robotlar 1.250 saatten fazla çalıştı, toplamda 1.2 milyon adım atarak yaklaşık 320 kilometre yürüdüler. Hafta içi her gün 10 saatlik vardiya sistemi uygulandı.

6

FİGURE 03 TAMAMEN YENİ BİR KOL MİMARİSİYLE GELİYOR

Edinilen tecrübeler sonucunda yeni nesil robot Figure 03, özellikle alt kol bölgesinde tamamen yenilenmiş bir yapıyla geliştirildi. Bu modelde hem dağıtım kartı hem de hareketli kablolama sistemi ortadan kaldırılmış. Motor kontrolcülerinin doğrudan ana bilgisayara bağlanmasıyla daha dayanıklı ve daha sade bir yapı oluşturulmuş.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.